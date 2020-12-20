Моуриньо обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах к тренерам

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах касательно их отношения к поведению тренеров у бровки.

Напомним, еще после поражения 2:1 от "Ливерпуля" посреди недели Моуриньо жаловался на чересчур буйное поведение Юргена Клоппа, на место которого сам Жозе, как он говорил, схлопотал бы удаление.

Тогда же Моуриньо вспоминал о своем коллеге из "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле, который во время матча против "Вест Бромвича" схватил табло для замен четвертого арбитра.

Моуриньо, однажды дисквалифицированный за пинок по бутылке, вспоминает, насколько безжалостны к нему были рефери и FA в прежние годы и недоумевает, почему сейчас такое поведение других не карается.

"Много лет я был образцом плохого поведения у бровки, и меня всегда наказывали за это".

"В данный момент я считаю себя образцом хорошего поведения у бровки — и я верю, что рефери чувствуют то же самое".

Но я наблюдаю, как другие вытворяют невероятные вещи. Некоторые творят такое, что я бы никогда не смог, и ничего не происходит. Я могу говорить об этом, потому что я живу этим. Я сам нахожусь у бровки день за днем".

"Почему им это сходит с рук? Наверное, потому, что мы ничего не говорим", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scauzer11 20.12.2020 15:55 # scauzer11
    образец хорошего поведения, не будет скулить по поводу поведения))

    (ответить)

  2. frisby 20.12.2020 15:26 # frisby
    красиво до сих пор горит абосцанная лигенда памойки. А почему? А потому что Юрген не Арсен - опустил цыгана на изи.

    (ответить)

  3. felix-the-cat 20.12.2020 15:24 # felix-the-cat
    У обоссаного жопа до сих пор горит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: