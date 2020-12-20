Ван Галь высказался насчет Сульшера и его тактики

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь назвал единственную вещь, которая пока удерживает "красных дьяволов" от увольнения Оле Гуннара Сульшера.

За два года работы на тренерском мостике "Юнайтед" Сульшер произвел противоречивое впечатление, однако Ван Галь считает, что из уважения к норвежцу как к своему бывшему игроку "дьяволы" не будут спешить с его увольнением и дадут доработать сезон, как минимум.



"Сульшер — бывший игрок, поэтому они не уволят его так быстро, как кого-нибудь другого. "Юнайтед" не уволит своего тренера по ходу сезона, особенно Сульшера. Я видел все эти истории насчет Сульшера и его будущего в медиа".



"Но они подождали с увольнением меня до конца сезона, и это может случиться с ним", — цитирует Ван Галя Daily Mirror.



Также Луи раскритиковал игру "Юнайтед" в недавнем дерби против "Манчестер Сити" (0:0).



"Юнайтед" только и делал, что оборонялся вдесятером".



"Каждый знает о моих отношениях с Пепом Гвардиолой, который зол на меня из-за моей последней книги. Но "Сити" мне понравился больше, чем "Юнайтед". К "Сити" у меня гораздо больше симпатий, чем к "Юнайтед".



"Если честно, "Юнайтед" лишь оборонялся и надеялся, что сможет провести быструю контратаку. "Юнайтед" лишь оборонялся, оставив впереди пару игроков, которые могут пробежать 100 метров за девять секунд. Это не мировой рекорд?"



"В дерби игроки "Юнайтед" выглядели слугами для "Сити", — добавил Ван Галь.