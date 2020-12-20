Галлас: "80 миллионов фунтов за Магуайра — это шутка"

Экс-защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за покупку Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов.

В августе прошлого года Магуайр присоединился к "Юнайтед" из "Лестера" как самый дорогой защитник в мире, а после ухода Эшли Янга в январе был назначен капитаном "красных дьяволов".



Галлас убежден, что "Юнайтед" переплатил за 27-летнего англичанина. Вильям вообще недоумевает по поводу ценообразования в современном футболе.



"Количество потраченных ими денег на Харри Магуайа — это какая-то шутка. Простите меня, но это шутка. "Манчестер Юнайтед" богат, но когда смотришь на этого игрока, понимаешь, что он не стоит таких денег".



"Если Харри Магуайр стоит 80 миллионов фунтов, то я не знаю, сколько в 2020 году стоил бы Вильям Галлас в своем лучшем состоянии!"



"Футбол изменился. Клубы инвестируют безумные деньги в игроков, но все равно очень сложно понять, как кто-то может потратить так много денег на одного игрока".



"Если ты молодой игрок в Премьер-Лиге и очень хорошо сыграл два-три матча, твоя цена резко пойдет вверх. Так не должно быть. Ты должен хорошо провести весь сезон, чтобы твоя цена так выросла", — сообщил Галлас Ladbrokes.