Галлас: "80 миллионов фунтов за Магуайра — это шутка"
Экс-защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за покупку Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов.
В августе прошлого года Магуайр присоединился к "Юнайтед" из "Лестера" как самый дорогой защитник в мире, а после ухода Эшли Янга в январе был назначен капитаном "красных дьяволов".
Галлас убежден, что "Юнайтед" переплатил за 27-летнего англичанина. Вильям вообще недоумевает по поводу ценообразования в современном футболе.
"Количество потраченных ими денег на Харри Магуайа — это какая-то шутка. Простите меня, но это шутка. "Манчестер Юнайтед" богат, но когда смотришь на этого игрока, понимаешь, что он не стоит таких денег".
"Если Харри Магуайр стоит 80 миллионов фунтов, то я не знаю, сколько в 2020 году стоил бы Вильям Галлас в своем лучшем состоянии!"
"Футбол изменился. Клубы инвестируют безумные деньги в игроков, но все равно очень сложно понять, как кто-то может потратить так много денег на одного игрока".
"Если ты молодой игрок в Премьер-Лиге и очень хорошо сыграл два-три матча, твоя цена резко пойдет вверх. Так не должно быть. Ты должен хорошо провести весь сезон, чтобы твоя цена так выросла", — сообщил Галлас Ladbrokes.
20.12.2020 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да, топово выдоили скам тогда лисы.
(ответить)
Бездарь галлас проста завидует.
(ответить)
Это очень идиотская шутка
(ответить)
Апл это огромный мыльный пузырь который скоро лопнет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий