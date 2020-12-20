Ширер не уверен, что "Арсенал" избежит вылета из Премьер-Лиги
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не уверен, что "Арсеналу" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Поражение 2:1 от "Эвертона" накануне стало для "Арсенала" восьмым в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги и оставило только на 15-й позиции в таблице.
"Канониры" выдали свой худший старт сезона с 1974 года, и Ширер не исключает сценарий, при котором следующую кампанию подопечные Микеля Артеты начнут уже в Чемпионшипе.
"Я не был бы слишком уверен (что "Арсенал" останется в Премьер-Лиге). Не с этим стартовым составом и не с таким настроем некоторых игроков", — сообщил Ширер в эфире BBC.
20.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
крайне маловероятный расклад. уж больно плохи остальные аутсайдеры. Арсенал потерпел 6 поражений в 8 матчах, а ниже 15-й позиции не сползает уже несколько туров кряду.
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Да и Биг Сэм занят уже, некому спасать.
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Жалко канониров по честному
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