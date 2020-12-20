Ширер не уверен, что "Арсенал" избежит вылета из Премьер-Лиги

Арсенал Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не уверен, что "Арсеналу" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Поражение 2:1 от "Эвертона" накануне стало для "Арсенала" восьмым в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги и оставило только на 15-й позиции в таблице.

"Канониры" выдали свой худший старт сезона с 1974 года, и Ширер не исключает сценарий, при котором следующую кампанию подопечные Микеля Артеты начнут уже в Чемпионшипе.

"Я не был бы слишком уверен (что "Арсенал" останется в Премьер-Лиге). Не с этим стартовым составом и не с таким настроем некоторых игроков", — сообщил Ширер в эфире BBC.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 12:00

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  1. wolfsmensch 20.12.2020 12:26 # wolfsmensch
    крайне маловероятный расклад. уж больно плохи остальные аутсайдеры. Арсенал потерпел 6 поражений в 8 матчах, а ниже 15-й позиции не сползает уже несколько туров кряду.

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  2. twister777 20.12.2020 12:21 # twister777
    Да и Биг Сэм занят уже, некому спасать.

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  3. faridmyu90 20.12.2020 12:19 # faridmyu90
    Жалко канониров по честному

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