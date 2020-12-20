Третья форма "Челси" названа худшей в мире

Третий комплект "Челси" был признан худшей резервной футбольной формой в мире в 2020 году.

В рамках специального проекта веб-сайт Footy Headlines выбрал 25 самых странных и противоречивых третьих форм, в которых выступают футбольные команды в сезоне 2020/21.



Из этих 25 комплектов болельщикам было предложено выбрать худший посредством голосования, и сразу 22 процента показали палец вниз творению Nike для "Челси".



"Шедевр" от Nike с самого начала вызывал нарекания у фанатов лондонской команды. Болельщики даже саркастически прозвали этот комплект "формой в стиле "Кристал Пэлас".



Компанию "Челси" в топ-3 команд с худшей третьей формой составили другие участники Премьер-Лиги — "Вулверхэмптон" (14.1%) и "Вест Бромвич" (9.9%).



