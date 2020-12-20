Третья форма "Челси" названа худшей в мире

Тэмми Абрахэм Третий комплект "Челси" был признан худшей резервной футбольной формой в мире в 2020 году.

В рамках специального проекта веб-сайт Footy Headlines выбрал 25 самых странных и противоречивых третьих форм, в которых выступают футбольные команды в сезоне 2020/21.

Из этих 25 комплектов болельщикам было предложено выбрать худший посредством голосования, и сразу 22 процента показали палец вниз творению Nike для "Челси".

"Шедевр" от Nike с самого начала вызывал нарекания у фанатов лондонской команды. Болельщики даже саркастически прозвали этот комплект "формой в стиле "Кристал Пэлас".

Компанию "Челси" в топ-3 команд с худшей третьей формой составили другие участники Премьер-Лиги — "Вулверхэмптон" (14.1%) и "Вест Бромвич" (9.9%).

Худшие третьи формы в мире


Метки Nike, форма, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 20.12.2020 12:04 # bmw-e34
    По логотипам на груди самый красивый этихад и Эмирейтс. А вот самый урод это "3" Челси))

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  2. destroyer13 20.12.2020 11:51 # destroyer13
    хахаах камон членси, камон детка

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  3. quavo 20.12.2020 11:44 # quavo
    безпись выходи, будем ссать на тебя

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  4. chelsiukpro 20.12.2020 11:43 # chelsiukpro
    Для меня из этих самая куёвая которая по дизайну и цвету ненравится у Ювентуса!

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  5. unclearness 20.12.2020 11:41 # unclearness
    Ну хоть где то пинсостан на первом месте

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  6. largo-winch 20.12.2020 11:41 # largo-winch
    will Nike somehow pay some compensation to Chelsea for making the worst kit in the world?

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  7. vyrentz 20.12.2020 11:39 # vyrentz
    Достойно

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  8. abrec 20.12.2020 11:35 # abrec
    У Интера не плохая

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  9. forwardunited 20.12.2020 11:32 # forwardunited
    А мне форма Вулвз реально вкатывает, хорошее сочетание цветов

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  10. slava-man-utd 20.12.2020 11:28 # slava-man-utd
    Половая тряпка

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  11. redman31 20.12.2020 11:26 # redman31
    Худшая форма у Ювентуса- как будто ее позаимствовали у Фреда Флинстоуна

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  12. mkcfc 20.12.2020 11:25 # mkcfc
    Куй знает на вкус и цвет фломастеры разные. У вестброма хуже на мой взгляд

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  13. srapt 20.12.2020 11:25 # srapt
    ехехе реально омерзительная

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  14. easports 20.12.2020 11:22 # easports
    у Ливера ахуенная форма вчерашняя была.

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  15. ganinilyha 20.12.2020 11:03 # ganinilyha
    У Сити, Интера и Ливера нормальные формы. Да и наша на пару матчей пойдёт, могло быть и хуже.

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  16. bangladesh 20.12.2020 11:03 # bangladesh
    пенсам пойдет
    а мы поржем

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