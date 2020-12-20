Третья форма "Челси" названа худшей в мире
Третий комплект "Челси" был признан худшей резервной футбольной формой в мире в 2020 году.
В рамках специального проекта веб-сайт Footy Headlines выбрал 25 самых странных и противоречивых третьих форм, в которых выступают футбольные команды в сезоне 2020/21.
Из этих 25 комплектов болельщикам было предложено выбрать худший посредством голосования, и сразу 22 процента показали палец вниз творению Nike для "Челси".
"Шедевр" от Nike с самого начала вызывал нарекания у фанатов лондонской команды. Болельщики даже саркастически прозвали этот комплект "формой в стиле "Кристал Пэлас".
Компанию "Челси" в топ-3 команд с худшей третьей формой составили другие участники Премьер-Лиги — "Вулверхэмптон" (14.1%) и "Вест Бромвич" (9.9%).
20.12.2020 11:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По логотипам на груди самый красивый этихад и Эмирейтс. А вот самый урод это "3" Челси))
(ответить)
хахаах камон членси, камон детка
(ответить)
безпись выходи, будем ссать на тебя
(ответить)
Для меня из этих самая куёвая которая по дизайну и цвету ненравится у Ювентуса!
(ответить)
Ну хоть где то пинсостан на первом месте
(ответить)
will Nike somehow pay some compensation to Chelsea for making the worst kit in the world?
(ответить)
Достойно
(ответить)
У Интера не плохая
(ответить)
А мне форма Вулвз реально вкатывает, хорошее сочетание цветов
(ответить)
Половая тряпка
(ответить)
Худшая форма у Ювентуса- как будто ее позаимствовали у Фреда Флинстоуна
(ответить)
Куй знает на вкус и цвет фломастеры разные. У вестброма хуже на мой взгляд
(ответить)
ехехе реально омерзительная
(ответить)
у Ливера ахуенная форма вчерашняя была.
(ответить)
У Сити, Интера и Ливера нормальные формы. Да и наша на пару матчей пойдёт, могло быть и хуже.
(ответить)
пенсам пойдет
а мы поржем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий