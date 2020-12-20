Хендерсон рассказал, что "Ливерпуль" праздновал чемпионство с безалкогольным шампанским
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что его команда праздновала свое чемпионство в Премьер-Лиге с помощью безалкогольного шампанского.
В июле Хендерсон и его партнеры по "Ливерпулю", наконец, приложили руки к заветному кубку. Правда, церемония награждения состоялась на пустом "Энфилде".
В тот вечер не все было настоящим — в том числе шампанское, которым подопечные Юргена Клоппа обильно поливали друг друга на поле и в раздевалке. Из-за наличия в команде мусульман было решено отказаться от алкоголя.
"Когда мы поднимали трофей, шампанское было безалкогольным — из-за Мо (Салаха) и Садио (Мане)".
"В раздевалках команд нет никакой нетерпимости, так почему она должна быть снаружи?" — цитирует Хендерсона Daily Mail.
20.12.2020 10:00
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