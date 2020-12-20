Фаворит на роль президента "Барселоны" собирается вернуть Беллерина

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта избрал защитника "Арсенала" Эктора Беллерина своей трансферной целью номер один.

В свое время Беллерин провел восемь лет в академии "Барселоны", пока в 2013 году не уехал в "Арсенал", где вырос в одного из лучших правых защитников в мире.



Как утверждает Daily Mirror, Лапорта решительно настроен вернуть Беллерина каталонский клуб, если выиграет назначенные на следующий месяц президентские выборы, фаворитом которых он является.



Более того, источник издания из Испании утверждает, что у Лапорты уже есть предварительная договоренность с представителями 25-летнего Эктора. Вместе они надеются склонить "Арсенал" к сделке.



Контракт Беллерина с "канонирами" рассчитан до 2023 года, однако оцениваемый в 22 миллиона фунтов плюс бонусы Эктор открыт к отъезду с "Эмирейтс".



Изначально Лапорта планировал вернуть Беллерина уже в январе, однако Эктор настоял на том, что доиграет этот сезон в "Арсенале".