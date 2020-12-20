Обамеянг рискует пропустить матчи против "Сити" и "Челси"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рискует пропустить матчи против "Манчестер Сити" и "Челси" из-за травмы икроножной мышцы.

Посреди текущей недели Обамеянг прервал свою затяжную сухую серию в Премьер-Лиге, отличившись против "Саутгемптона", однако на субботний матч против "Эвертона" Пьер-Эмерик неожиданно не попал в заявку "канониров".



После поражения 2:1 на "Гудисон Парк" главный тренер "Арсенал" Микель Артета поведал, что габонский нападающий угодил в лазарет и рискует пропустить два невероятно важных матча на следующей неделе, а то и больше.



"Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. У него небольшое растяжение, и ему потребуется несколько дней. Я не знаю, вернется он в течение недели или двух недель. Это зависит от хода его восстановления", — приводит слова Артеты Evening Standard.