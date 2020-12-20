14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 декабря, четырьмя поединками продолжится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 15:00 Онлайн-трансляция



Положение "Брайтона" — 16-я позиция, сразу под "Арсеналом" — не назовешь завидным, но в плане игры "чайки" почти никогда не опускаются ниже определенного уровня. Проблемы "Шеффилд Юнайтед" гораздо глубже — "клинки" проиграли все восемь последних матчей в чемпионате, впервые в своей истории. На счету "Брайтона" только одна победа в 10 последних встречах с "Шеффилд Юнайтед".



Защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти предстоит фитнес-тест. Роберт Санчес может сохранить место в воротах, несмотря на возвращение Мэта Райана.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра. Оли Макберни имеет проблемы с плечом.



ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 17:15



От "Тоттенхэма" ожидают реакции на поражение 2:1 от "Ливерпуля" посреди недели, однако "Лестер" — не самый удобный соперник для этого. Вернее сказать, выездной "Лестер", потому что "лисы" выиграли пять из шести своих матчей за пределами "Кинг Пауэр" в этом сезоне Премьер-Лиги. "Шпоры" потерпели только одно поражение в девяти последних домашних встречах с "Лестером" в чемпионате, одержав шесть побед.



Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл вернулся к тренировкам после болезни. Яфет Танганга и Эрик Ламела продолжают лечиться.



Из лазарета "Лестера" возвращаются Тимоти Кастань и Даниэль Амарти. Джонни Эванс отбыл свою одноматчевую дисквалификацию.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИДС 19:30



Сейчас заголовок этого матча будоражит не так, как пару десятков лет назад, но все равно ожидается фанатами с огромным интересом. "Манчестер Юнайтед" определенно на подъеме, набрав 16 очков из последних 18, а "Лидс" выглядит самым зрелищным по игре новичком этого сезона Премьер-Лиги. Это будет первая встреча соперников с 1:1 на "Элланд Роуд" в феврале 2004.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани должен вернуться после мышечной травмы. Давид Де Хеа, Скотт Мактоминей и Люк Шоу могут вернуться в старт после передышки посреди недели.



"Лидс" все еще лишен Диего Льоренте, Гаэтано Берарди, Адама Форшоу и Робина Коха.



ВЕСТ БРОМВИЧ — АСТОН ВИЛЛА 22:15



Большой Сэм снова в игре. Естественно, Эллардайс еще не успел изучить "Вест Бромвич", но эффект от самого факта смены главного тренера — это то, чего стоит опасаться "Астон Вилле", которая выиграла четыре из пяти выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Дрозды" ни разу не уступили в восьми последних домашних встречах с "вилланами" во всех соревнованиях.



"Вест Бромвич" вынужден обходиться без дисквалифицированного Матеуса Перейры и травмированных Кайла Бартли, Конора Таунсенда, Сэма Филда и Хэла Робсон-Кану.



"Астон Вилла" приветствует возвращающихся после дисквалификаций Мэтти Кэша и Дугласа Луиса. Росс Баркли и Эзри Конса оправились после травмы и болезни, соответственно. Трезеге все еще отсутствует.