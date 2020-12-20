Артета считает, что "Арсенал" играет не так уж плохо для 15-й команды

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обнадежил фанатов, что "канониры" играют не так уж плохо для 15-й команды Премьер-Лиги.

Субботнее поражение 2:1 в гостях у "Эвертона" стало восьмым для "Арсенала" в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги. "Канониры" имеют отрицательную разницу мячей и находятся всего в пяти очках от зоны вылета.



Однако Артета находит положение "Арсенала" несправедливым и чувствует, что его команда превосходит своих соперников по игре "каждую неделю".



"В первую очередь нам нужно улучшить вещи, которые нам подконтрольны. Есть вещи, которые в последнее время у нас не получаются. Например, мы не используем свои моменты, играя вдесятером".



"Обычно, когда команда занимает такую позицию, соперники ее крушат каждую неделю, но это не наш случай. Мы лучше своего соперника каждую неделю, но мы не выигрываем матчи, и нам нужно осознать это".



"Я не хочу, чтобы мы жалели себя. Это бой, в который мы должны вступить. Нам требуется не так много, чтобы играть лучше".



"Этот коллектив по-настоящему расстроен поражением, потому что они верили, что могут приехать сюда и переломить ситуацию. Он бесспорно старались и показали страсть и целеустремленность".



"Мы определенно создали больше "Эвертона". Мы забили автогол и пропустили после стандарта. Мы готовились к этому, но они хороши в этом компоненте".



"Мы создаем много моментов. Нам просто нужно немного удачи с последним пасом, последним дриблингом, последним ударом", — сообщил Артета talkSPORT.