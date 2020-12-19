"Арсенал" потерпел восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги

Доминик Калверт-Левин и Йерри Мина "Арсенал" проиграл "Эвертону" со счетом 2:1 и теперь по количеству поражений в этом сезоне Премьер-Лиги уступает только "Шеффилд Юнайтед".

В ворота "ирисок" вернулся выздоровевший Джордан Пикфорд. Он и Том Дэвис заменили Робина Ольсена и Аллана.

Два изменения произошло и у "канониров". Давид Луис и Виллиан появились вместо Габриэля и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Матч начался неторопливо, и первый момент возник только на 15-й минуте, когда Майкл Кин без сопротивления нанес дальний удар, и мяч слегка облизал штангу.

Неторопливая игра взбодрилась на 22-й минуте, когда Алекс Ивоби с правого фланга навесил на в штрафную, а Доминик Калверт-Левин пробил головой. Мяч попал в Роба Холдинга и отскочил в ворота — 1:0.

"Арсенал" активизировался после пропущенного гола и довольно легко заработал возможность отыграться. Дэвис сфолил на Эйнсли Мэйтланд-Найлсе, а поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, который реализовал Николя Пепе — 1:1.

Концовка тайма осталась за "Эвертоном", и оказываемое давление вылилось в гол. После подачи углового Йерри Мина сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота — 2:1.

Вскоре после начала второго тайма Джордан Пикфорд ошибся при игре на выходе. Мяч стал добычей Луиса, который немедленно пробил с отскоком от газона — штанга!

За исключением этого момента, подаренного Пикфордом, "Арсенал" ничего не мог создать. Делавшие ставку на контратаки "ириски" выглядели предпочтительнее.

Попытки "канониров" уйти от поражения были никчемными, хотя кое-какой натиск в последние пару минут компенсированного времени был неплох. Но если кто и мог забить еще, то это домашняя команда.

"Арсенал" потерпел свое восьмое поражение в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и данный результат выглядит справедливым — "Эвертон" играл лучше и больше заслуживал победы.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 22:30

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Последние комментарии:




  1. superperez101 19.12.2020 23:37 # superperez101
    да даже если артету и уволят то можно сказать не просто так
    пара трофеев все-таки есть
    и они честно выиграны а не куплены

    а вот уволят например лэмпарда или сульшера и что?
    а нихуя у них нет

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  2. rentv 19.12.2020 23:36 # rentv
    Знаете, я понимаю фанатов Сити, Челси, Ливерпуля, МЮ и т.д. Да, в большинствен своем они глоры, но оборачиваяь во флаг этих клубов, они поддерживают нормальные ценности, которые заложены историей этих клубов.

    Но болельщики Арсенала - другое дело. Их клуб унижает собственных болельщиков, сотрудников, обманывает игроков, поддерживает концлагеря, ради собственной наживы. Так какие ценности они поддерживают, оборачиваясь во флаг Арсенала? Ценности бесчестия, поскудничества, алчности! Любой мужик у которого есть яйца и совесть давно уже обьявил бойкот клубу, потому что будучи порядочным человеком невозможно поддерживать такое! А значит оставшихся просто не за что уважать!

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  3. imf-tau 19.12.2020 23:21 # imf-tau
    Артета заигрался в топ тренера, замены дно, состав с Нкетией как основным напом? Он или обкурился или вообще уже плохо понимает как выводит этот клуб из дерьма.

    Если пара яичек найдется в руководстве Аснла Артета вылетит завтра. Или выйдет очередной работник Арсенала и как Эду скажет что Артета проделал фантастическую работу...

    ... опустил Аснл на 15 е место.

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  4. sausage 19.12.2020 23:20 # sausage
    Ну надо быть объективным, всё же состав сегодня был полное говно. И Джака, и Партей, и уж точно прошлогодний Обамеянг сделали бы из этих нигеров другую команду. Объективные причины у Артеты есть, и он молодец, что не ссылается на них.

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  5. rentv 19.12.2020 23:07 # rentv
    Кстати, топовый тренер, по мнению нихуя не понимающих в футболе людей, Покетино был в прошлом сезоне на 14 месте после такого же количества туров.

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  6. ian 19.12.2020 23:06 # ian
    Без опыта, конечно, сложно, но тут такой клуб, что и любой тренер может не вывезти с Арсом первую десятку.

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  7. madchester 19.12.2020 23:02 # madchester
    Артета верим!

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  8. french 19.12.2020 23:01 # french
    Вырубил после первой банки, все понял ибо. Без эмоций уже, оставить тирни и Ленку, остальных разгонять

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  9. bluehonorcfc9 19.12.2020 23:00 # bluehonorcfc9
    псдос Артете гг аут

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  10. superperez101 19.12.2020 22:58 # superperez101
    36 голов забито Ливерпулем
    арсенал и мю на двоих меньше забили
    а сейчас еще восстановится Алькантара и вобще пиздарики всем

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  11. giggs13 19.12.2020 22:55 # giggs13
    pomoika

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  12. kos9k 19.12.2020 22:54 # kos9k
    А сколько было надежды на сезон после победы в Суперкубке ехехех)

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  13. roberto-89 19.12.2020 22:54 # roberto-89
    Вот же ржака а , ириски на втором месте ахахахахаха апл в этом году хрен пойми что в натуре )))

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  14. dallaslp 19.12.2020 22:54 # dallaslp
    помню издевательскую усмешку на ебальнике Найлза после забитого пенальти Ливерпулю. карма тебе, еблан

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  15. superperez101 19.12.2020 22:50 # superperez101
    ришарлисон кстати туповат. практически всегда идет напролом как ледокол.
    изящности нет ни в движениях, ни в мысли, ни в его вечно недовольной роже

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  16. alexomck 19.12.2020 22:50 # alexomck
    остаётся порвать МЮ завтра и 6 очей до 2го места.

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  17. roberto-89 19.12.2020 22:44 # roberto-89
    Бедный арс0 (((((

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  18. superperez101 19.12.2020 22:44 # superperez101
    жестко
    ириски уже на втором
    такая чехарда с середняками. клубы лифты, как пенси
    то 3 то 8 то 10

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  19. chelsealondon 19.12.2020 22:37 # chelsealondon
    Эх Артета Артета...

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  20. noi39 19.12.2020 22:36 # noi39
    Я такой турнирки не видывал с 1987 года!

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