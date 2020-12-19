"Арсенал" потерпел восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги

"Арсенал" проиграл "Эвертону" со счетом 2:1 и теперь по количеству поражений в этом сезоне Премьер-Лиги уступает только "Шеффилд Юнайтед".

В ворота "ирисок" вернулся выздоровевший Джордан Пикфорд. Он и Том Дэвис заменили Робина Ольсена и Аллана.



Два изменения произошло и у "канониров". Давид Луис и Виллиан появились вместо Габриэля и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Матч начался неторопливо, и первый момент возник только на 15-й минуте, когда Майкл Кин без сопротивления нанес дальний удар, и мяч слегка облизал штангу.



Неторопливая игра взбодрилась на 22-й минуте, когда Алекс Ивоби с правого фланга навесил на в штрафную, а Доминик Калверт-Левин пробил головой. Мяч попал в Роба Холдинга и отскочил в ворота — 1:0.



"Арсенал" активизировался после пропущенного гола и довольно легко заработал возможность отыграться. Дэвис сфолил на Эйнсли Мэйтланд-Найлсе, а поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, который реализовал Николя Пепе — 1:1.



Концовка тайма осталась за "Эвертоном", и оказываемое давление вылилось в гол. После подачи углового Йерри Мина сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота — 2:1.



Вскоре после начала второго тайма Джордан Пикфорд ошибся при игре на выходе. Мяч стал добычей Луиса, который немедленно пробил с отскоком от газона — штанга!



За исключением этого момента, подаренного Пикфордом, "Арсенал" ничего не мог создать. Делавшие ставку на контратаки "ириски" выглядели предпочтительнее.



Попытки "канониров" уйти от поражения были никчемными, хотя кое-какой натиск в последние пару минут компенсированного времени был неплох. Но если кто и мог забить еще, то это домашняя команда.



"Арсенал" потерпел свое восьмое поражение в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и данный результат выглядит справедливым — "Эвертон" играл лучше и больше заслуживал победы.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче