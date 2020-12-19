"Арсенал" потерпел восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги
"Арсенал" проиграл "Эвертону" со счетом 2:1 и теперь по количеству поражений в этом сезоне Премьер-Лиги уступает только "Шеффилд Юнайтед".
В ворота "ирисок" вернулся выздоровевший Джордан Пикфорд. Он и Том Дэвис заменили Робина Ольсена и Аллана.
Два изменения произошло и у "канониров". Давид Луис и Виллиан появились вместо Габриэля и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Матч начался неторопливо, и первый момент возник только на 15-й минуте, когда Майкл Кин без сопротивления нанес дальний удар, и мяч слегка облизал штангу.
Неторопливая игра взбодрилась на 22-й минуте, когда Алекс Ивоби с правого фланга навесил на в штрафную, а Доминик Калверт-Левин пробил головой. Мяч попал в Роба Холдинга и отскочил в ворота — 1:0.
"Арсенал" активизировался после пропущенного гола и довольно легко заработал возможность отыграться. Дэвис сфолил на Эйнсли Мэйтланд-Найлсе, а поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, который реализовал Николя Пепе — 1:1.
Концовка тайма осталась за "Эвертоном", и оказываемое давление вылилось в гол. После подачи углового Йерри Мина сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота — 2:1.
Вскоре после начала второго тайма Джордан Пикфорд ошибся при игре на выходе. Мяч стал добычей Луиса, который немедленно пробил с отскоком от газона — штанга!
За исключением этого момента, подаренного Пикфордом, "Арсенал" ничего не мог создать. Делавшие ставку на контратаки "ириски" выглядели предпочтительнее.
Попытки "канониров" уйти от поражения были никчемными, хотя кое-какой натиск в последние пару минут компенсированного времени был неплох. Но если кто и мог забить еще, то это домашняя команда.
"Арсенал" потерпел свое восьмое поражение в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и данный результат выглядит справедливым — "Эвертон" играл лучше и больше заслуживал победы.
"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче
19.12.2020 22:30
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да даже если артету и уволят то можно сказать не просто так
пара трофеев все-таки есть
и они честно выиграны а не куплены
а вот уволят например лэмпарда или сульшера и что?
а нихуя у них нет
(ответить)
Знаете, я понимаю фанатов Сити, Челси, Ливерпуля, МЮ и т.д. Да, в большинствен своем они глоры, но оборачиваяь во флаг этих клубов, они поддерживают нормальные ценности, которые заложены историей этих клубов.
Но болельщики Арсенала - другое дело. Их клуб унижает собственных болельщиков, сотрудников, обманывает игроков, поддерживает концлагеря, ради собственной наживы. Так какие ценности они поддерживают, оборачиваясь во флаг Арсенала? Ценности бесчестия, поскудничества, алчности! Любой мужик у которого есть яйца и совесть давно уже обьявил бойкот клубу, потому что будучи порядочным человеком невозможно поддерживать такое! А значит оставшихся просто не за что уважать!
(ответить)
Артета заигрался в топ тренера, замены дно, состав с Нкетией как основным напом? Он или обкурился или вообще уже плохо понимает как выводит этот клуб из дерьма.
Если пара яичек найдется в руководстве Аснла Артета вылетит завтра. Или выйдет очередной работник Арсенала и как Эду скажет что Артета проделал фантастическую работу...
... опустил Аснл на 15 е место.
(ответить)
Ну надо быть объективным, всё же состав сегодня был полное говно. И Джака, и Партей, и уж точно прошлогодний Обамеянг сделали бы из этих нигеров другую команду. Объективные причины у Артеты есть, и он молодец, что не ссылается на них.
(ответить)
Кстати, топовый тренер, по мнению нихуя не понимающих в футболе людей, Покетино был в прошлом сезоне на 14 месте после такого же количества туров.
(ответить)
Без опыта, конечно, сложно, но тут такой клуб, что и любой тренер может не вывезти с Арсом первую десятку.
(ответить)
Артета верим!
(ответить)
Вырубил после первой банки, все понял ибо. Без эмоций уже, оставить тирни и Ленку, остальных разгонять
(ответить)
псдос Артете гг аут
(ответить)
36 голов забито Ливерпулем
арсенал и мю на двоих меньше забили
а сейчас еще восстановится Алькантара и вобще пиздарики всем
(ответить)
pomoika
(ответить)
А сколько было надежды на сезон после победы в Суперкубке ехехех)
(ответить)
Вот же ржака а , ириски на втором месте ахахахахаха апл в этом году хрен пойми что в натуре )))
(ответить)
помню издевательскую усмешку на ебальнике Найлза после забитого пенальти Ливерпулю. карма тебе, еблан
(ответить)
ришарлисон кстати туповат. практически всегда идет напролом как ледокол.
изящности нет ни в движениях, ни в мысли, ни в его вечно недовольной роже
(ответить)
остаётся порвать МЮ завтра и 6 очей до 2го места.
(ответить)
Бедный арс0 (((((
(ответить)
жестко
ириски уже на втором
такая чехарда с середняками. клубы лифты, как пенси
то 3 то 8 то 10
(ответить)
Эх Артета Артета...
(ответить)
Я такой турнирки не видывал с 1987 года!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий