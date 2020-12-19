Гвардиола назвал игру "Сити" в обороне "превосходной"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил игру своей команды в обороне после победы 0:1 над "Саутгемптоном".

В предыдущие годы "Сити" всегда славился своей грозной атакой, но с недавних пор "горожане" выделяются своей обороной, пропустив только один гол в восьми последних матчах с учетом всех соревнований.



Набрав три очка на "Сент-Мэри", Гвардиола заявил, что отстоять ворота на замке здесь было нелегко.



"У нас шла игра во втором тайме, но мы не могли забить и едва не поплатились за это".



"Они много игроков направляют на фланги, провоцируя тебя играть широко. Это сложно. Они не позволяют тебе играть компактно, и поэтому они так хороши. Поэтому они создают проблемы".



"В лице Уорд-Проуза у них есть лучший исполнитель штрафных, что я только видел в своей жизни. Учитывая их позицию в таблице, Ральф (Хазенхюттль) превосходно делает свою работу".



"Это хороший результат для нас, и он очень нам поможет в преддверии Кубка Лиги".



"Мы превосходно оборонялись. В прошлом сезон у нас возникали большие проблемы в защите. Рубен (Диаш) нам очень помог. Джон (Стоунс) был исключителен в последних матчах".



"Мы должны улучшать свою игру и создавать больше моментов", — сообщил Гвардиола BBC.