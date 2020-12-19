"Сити" победил "Саутгемптон" благодаря голу Стерлинга

"Манчестер Сити" в седьмой раз в восьми последних матчах сохранил свои ворота на замке, отпраздновав победу 0:1 над "Саутгемптоном".

Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль ограничился единственной перестановкой в стартовом составе своей команды, на сей раз доверившись Муссе Дженепо, а не Стюарту Армстронгу.



В старт "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Бернарду Силва и Ферран Торрес, заменив Натана Аке, Бенжамена Менди, Фила Фодена и Габриэля Жезуса.



Гости достаточно быстро втянулись в игру и подвергли соперника давлению. Уже на 15-й минуте Родри, открывшись на дальней штанге при розыгрыше штрафного, отправил мяч в ворота домашней команды, но офсайд.



Правда, прошло всего одна минута, и "Сити" забил по всем правилам. Кевин Де Брюйне с правого кря штрафной сделал передачу низом в центр площадки, а Рахим Стерлинг пробил в касание — 0:1.



Продолжать в том же духе "горожане" не смогли или не захотели. "Саутгемптону" удалось выравнять игру и даже создать парочку моментов у ворот Эдерсона до перерыва.



Во втором тайме гости более-менее восстановили контроль над игрой. В этом им помогло то, что "святые" потеряли с травмой Данни Ингса — атаки хозяев сразу потускнели.



Чем меньше оставалось времени, что унылее была игра. В концовке Эдерсон даже получил желтую карточку за затяжку времени. "Саутгемптон" и не попытался взвинтить темп.



"Сити" кое-как наиграл на один гол, но для второго явно сделал недостаточно. К счастью для "горожан", "Саутгемптон" лишился Данни Ингса, из-за чего камбэк оказался обречен.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче