"Сити" победил "Саутгемптон" благодаря голу Стерлинга

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" в седьмой раз в восьми последних матчах сохранил свои ворота на замке, отпраздновав победу 0:1 над "Саутгемптоном".

Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль ограничился единственной перестановкой в стартовом составе своей команды, на сей раз доверившись Муссе Дженепо, а не Стюарту Армстронгу.

В старт "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Бернарду Силва и Ферран Торрес, заменив Натана Аке, Бенжамена Менди, Фила Фодена и Габриэля Жезуса.

Гости достаточно быстро втянулись в игру и подвергли соперника давлению. Уже на 15-й минуте Родри, открывшись на дальней штанге при розыгрыше штрафного, отправил мяч в ворота домашней команды, но офсайд.

Правда, прошло всего одна минута, и "Сити" забил по всем правилам. Кевин Де Брюйне с правого кря штрафной сделал передачу низом в центр площадки, а Рахим Стерлинг пробил в касание — 0:1.

Продолжать в том же духе "горожане" не смогли или не захотели. "Саутгемптону" удалось выравнять игру и даже создать парочку моментов у ворот Эдерсона до перерыва.

Во втором тайме гости более-менее восстановили контроль над игрой. В этом им помогло то, что "святые" потеряли с травмой Данни Ингса — атаки хозяев сразу потускнели.

Чем меньше оставалось времени, что унылее была игра. В концовке Эдерсон даже получил желтую карточку за затяжку времени. "Саутгемптон" и не попытался взвинтить темп.

"Сити" кое-как наиграл на один гол, но для второго явно сделал недостаточно. К счастью для "горожан", "Саутгемптон" лишился Данни Ингса, из-за чего камбэк оказался обречен.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 20:00

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  1. roberto-89 19.12.2020 20:25 # roberto-89
    Отскочили королевы в натуре ёж же

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  2. chelsea88 19.12.2020 20:24 # chelsea88
    Вперёд Эвертон!

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  3. geniusss 19.12.2020 20:24 # geniusss
    Осуждают Моргенштера за треки без смысла, но не способны понять глубокие текста тентантиона, лил пипа и лизера.
    Такие глупые рокеры

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  4. superperez101 19.12.2020 20:23 # superperez101
    у колбасы +17
    36 банок уже заколочено
    некоторые за весь сезон столько не забивают будучи в своей лучшей форме.
    а тут кризис.
    трепещите сучары, все только начинается

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  5. srapt 19.12.2020 20:21 # srapt
    Шолсе ехехе

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  6. shakur 19.12.2020 20:18 # shakur
    Удачи Челси в ЛК

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  7. sausage 19.12.2020 20:10 # sausage
    А Челси уже на 8-ом(

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  8. mancityman 19.12.2020 20:09 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  9. windranger 19.12.2020 20:04 # windranger
    КОРОЛИ!!! Истинные конкуренты Ливерпуля в борьбе за чемпик.

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