"Сити" победил "Саутгемптон" благодаря голу Стерлинга
"Манчестер Сити" в седьмой раз в восьми последних матчах сохранил свои ворота на замке, отпраздновав победу 0:1 над "Саутгемптоном".
Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль ограничился единственной перестановкой в стартовом составе своей команды, на сей раз доверившись Муссе Дженепо, а не Стюарту Армстронгу.
В старт "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Бернарду Силва и Ферран Торрес, заменив Натана Аке, Бенжамена Менди, Фила Фодена и Габриэля Жезуса.
Гости достаточно быстро втянулись в игру и подвергли соперника давлению. Уже на 15-й минуте Родри, открывшись на дальней штанге при розыгрыше штрафного, отправил мяч в ворота домашней команды, но офсайд.
Правда, прошло всего одна минута, и "Сити" забил по всем правилам. Кевин Де Брюйне с правого кря штрафной сделал передачу низом в центр площадки, а Рахим Стерлинг пробил в касание — 0:1.
Продолжать в том же духе "горожане" не смогли или не захотели. "Саутгемптону" удалось выравнять игру и даже создать парочку моментов у ворот Эдерсона до перерыва.
Во втором тайме гости более-менее восстановили контроль над игрой. В этом им помогло то, что "святые" потеряли с травмой Данни Ингса — атаки хозяев сразу потускнели.
Чем меньше оставалось времени, что унылее была игра. В концовке Эдерсон даже получил желтую карточку за затяжку времени. "Саутгемптон" и не попытался взвинтить темп.
"Сити" кое-как наиграл на один гол, но для второго явно сделал недостаточно. К счастью для "горожан", "Саутгемптон" лишился Данни Ингса, из-за чего камбэк оказался обречен.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
19.12.2020 20:00
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Последние комментарии:
Отскочили королевы в натуре ёж же
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Вперёд Эвертон!
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Осуждают Моргенштера за треки без смысла, но не способны понять глубокие текста тентантиона, лил пипа и лизера.
Такие глупые рокеры
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у колбасы +17
36 банок уже заколочено
некоторые за весь сезон столько не забивают будучи в своей лучшей форме.
а тут кризис.
трепещите сучары, все только начинается
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Шолсе ехехе
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Удачи Челси в ЛК
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А Челси уже на 8-ом(
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!! Истинные конкуренты Ливерпуля в борьбе за чемпик.
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