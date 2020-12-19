Клопп объяснил бурную реакцию Мане на свою замену

Садио Мане и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил буйную реакцию нападающего Садио Мане на свою замену в матче против "Кристал Пэлас".

Шла только 57-я минута, когда Мане был вынужден покинуть поле в субботнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк". Садио уступал свое место Мохамеду Салаху с явным неудовольствием.

Однако Клопп не видит в этом проблемы. После финального свистка от Мане не поступило никаких жалоб.

"Мане злился не из-за того, что вместо него выходит Мо. Он не был рад, потому что посмотрел на часы и не остался до исполнения штрафного удара".

"Но ты не можешь поспеть везде, игроки — тоже люди. После игры все было совершенно нормально", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. geniusss 19.12.2020 19:55 # geniusss
    на насекомое даже его игроки ссут.
    Такое вот ущербное насекомое немецкое

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  2. makeewadim 19.12.2020 19:49 # makeewadim
    Негры.. такие негры!

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  3. shakur 19.12.2020 19:35 # shakur
    Citius, Altius, Fortius!

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  4. alexomck 19.12.2020 19:33 # alexomck
    опять этот раб мане выделываться начал.

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