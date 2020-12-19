Клопп объяснил бурную реакцию Мане на свою замену
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил буйную реакцию нападающего Садио Мане на свою замену в матче против "Кристал Пэлас".
Шла только 57-я минута, когда Мане был вынужден покинуть поле в субботнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк". Садио уступал свое место Мохамеду Салаху с явным неудовольствием.
Однако Клопп не видит в этом проблемы. После финального свистка от Мане не поступило никаких жалоб.
"Мане злился не из-за того, что вместо него выходит Мо. Он не был рад, потому что посмотрел на часы и не остался до исполнения штрафного удара".
"Но ты не можешь поспеть везде, игроки — тоже люди. После игры все было совершенно нормально", — сообщил Клопп BT Sport.
19.12.2020 19:00
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на насекомое даже его игроки ссут.
Такое вот ущербное насекомое немецкое
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Негры.. такие негры!
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Citius, Altius, Fortius!
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опять этот раб мане выделываться начал.
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