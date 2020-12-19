Клопп: "Парни должны гордиться этой победой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна гордиться победой над "Кристал Пэлас" со счетом 0:7.

Несмотря на плотный график матчей, "Ливерпуль" не стал беречь силы в субботнем матче на "Селхерст Парк", свой первый гол забив на третьей минуте, а последний — на 84-й.



Клопп считает, что его команде пришлось потрудиться ради такого результата, и отмечает отличную реализацию моментов — семь своих голов "красные" забили всего восемью ударами в створ.



"Это была упорная работа. "Кристал Пэлас" много контратаковал в первом тайме, и нам пришлось потрудиться в обороне. В первом тайме мы были убийственны возле чужих ворот. При 3:0 к перерыву игра не закончилась, мы контролировали игру и забили удивительные голы".



"Парни способны на такие вещи, но это не происходит каждую неделю. Сегодня у нас все сложилось. Это очень напряженный период, и парни должны очень гордиться этой победой. Завтра мы возьмем выходной, а затем начнем подготовку к "Вест Бромвичу".



"Это хорошая победа в плане разницы мячей, учитывая забавный результат против "Виллы", — сообщил Клопп BT Sport.