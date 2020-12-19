Клопп: "Парни должны гордиться этой победой"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна гордиться победой над "Кристал Пэлас" со счетом 0:7.
Несмотря на плотный график матчей, "Ливерпуль" не стал беречь силы в субботнем матче на "Селхерст Парк", свой первый гол забив на третьей минуте, а последний — на 84-й.
Клопп считает, что его команде пришлось потрудиться ради такого результата, и отмечает отличную реализацию моментов — семь своих голов "красные" забили всего восемью ударами в створ.
"Это была упорная работа. "Кристал Пэлас" много контратаковал в первом тайме, и нам пришлось потрудиться в обороне. В первом тайме мы были убийственны возле чужих ворот. При 3:0 к перерыву игра не закончилась, мы контролировали игру и забили удивительные голы".
"Парни способны на такие вещи, но это не происходит каждую неделю. Сегодня у нас все сложилось. Это очень напряженный период, и парни должны очень гордиться этой победой. Завтра мы возьмем выходной, а затем начнем подготовку к "Вест Бромвичу".
"Это хорошая победа в плане разницы мячей, учитывая забавный результат против "Виллы", — сообщил Клопп BT Sport.
19.12.2020 18:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все фанаты ЛФК должны гордиться таким тренером.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий