Ван дер Сар может заменить Эду в "Арсенале"

"Арсенал" задумывается о приглашении бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Эдвина Ван дер Сара на место своего технического директора Эду.

С 2016 года Ван дер Сар трудится исполнительным директором "Аякса" и с этой ролью справляется блестяще.



Однако Voetbal Niews сообщает, что сейчас над "Аяксом" нависла угроза лишиться в конце сезона и Ван дер Сара, и Марка Овермарса, который занимает должность спортивного директора.



Ван де Сар "грозится покинуть" Амстердам, если "Аякс", распродавший всех своих лучших талантов за последние пару лет, не пересмотрит свою стратегию.



Ранее Эдвина связывали с возвращением в "Юнайтед", однако голландское издание утверждает, что экс-голкипер может отправиться в "Арсенал" и заменить там Эду, который находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов и противоречивых трансферов.