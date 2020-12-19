Роджерс сравнил Кейна с Фирмино и Месси

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн только прибавил, став играть глубже.

Несмотря на отличные показатели результативности, в этом сезоне Кейн уже не действует в команде Жозе Моуриньо только как наконечник атак. Харри активно отходит назад, поддерживает розыгрыш мяча и ассистирует другим.



Роджерс, чья команда в воскресенье гостит в Северном Лондоне, не видит здесь ничего странного и приводит в пример других игроков, которые преодолели ту же трансформацию.



"Я не думаю, что это какое-то откровение. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что Роберто Фирмино исполняет похожую роль в "Ливерпуле". Как и Лионель Месси в "Барселоне". Подобное постоянно происходит с другими игроками".



"Совершенно не кажется, что Харри чего-то лишился в своей игре. Кажется, что он только добавил".



"Конечно, он удивительный бомбардир с отличными навыками, и для него не проблема забить с 25 метров".



"Но сейчас ты видишь в тем способность опускаться глубже и раздавать передачи как полузащитник", — цитирует Роджерса Sky Sports.