Салах не исключает свой переезд в Ла Лигу

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не исключает переезд в Ла Лигу в будущем.

Салах добился огромных успехов в "Ливерпуле" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.



Время от времени Мохамеда, чей контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года, сватают в Испанию, и 28-летний египтянин оставляет дверь открытой.



"Думаю, "Реал" и "Барселона" — это топ-клубы. Мы никогда не знаем, что случится в будущем. Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".



"Как долго я пробуду в "Ливерпуле"? Тяжело сказать. Прямо сейчас я могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу покорять рекорды здесь, я хочу покорить каждый рекорд, но все зависит от клуба", — цитирует Салаха ESPN.