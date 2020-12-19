Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову Фернандешу

Бруну Фернандеш Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову полузащитнику "красных дьяволов" Бруну Фернандешу.

До победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" накануне Фернандеш неизменно забивал или ассистировал в каждом своем выездом матче за МЮ в Премьер-Лиге.

Коул считает, что за год выступлений в Англии Бруну удалось заявить о себе как о звезде первой величины, и это может не остаться без внимания со стороны грандов Ла Лиги.

"Я очень удивлен тем, как быстро Бруну Фернандеш заиграл в Премьер-Лиге после своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Бруну Фернандеш перешел в клуб за большие деньги, и, должен признать, мне не слишком много было известно о нем".

"Мне было интересно, сможет ли он в этом сезоне продолжать забивать голы и отдавать результативные передачи с прежней частотой, потому что другие клубы теперь больше о нем знают, но он, наверное, играет еще лучше!"

"Бруну Фернандеш не носит капитанскую повязку, но каждый, кто видит этот "Манчестер Юнайтед", может убедиться, что он является лидером в раздевалке и примером на поле. Он игрок мирового уровня".

"Единственное, "Манчестер Юнайтед" будет переживать, что теперь Бруну Фернандеш заслужил истинное признание".

"Наверное, это лишь вопрос времени, прежде чем появятся слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны" и "Реал", особенно в свете вылета "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов, и никто не знает, удастся ли кому-нибудь вскружить его голову в предстоящие годы", — цитирует Коула Daily Star.


Метки Коул, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.12.2020 15:02 # mancunia-planet
    Барса не такие уж хорошие перспективы имеет, игры той нет, нет и игроков большого калибра. Месси уходит, Бускетс старый и тд. Это сейчас и по чему видно. Как раньше победы легко не даются. Вот Реал да, опасен. Но Бруну ещё долго будет в МЮ. Вряд-ли его смогут купить.

    (ответить)

  2. gerrard08 19.12.2020 15:00 # gerrard08
    Ну пута щас такое же гавно как и скам, поэтому ему лучше или в баварию или в ливерпуль.

    (ответить)

  3. makeewadim 19.12.2020 14:02 # makeewadim
    "Реал" или "Барселона" уже не фан..... Да и на Фернандеше особо не заработаешь.

    (ответить)

  4. slava-man-utd 19.12.2020 14:02 # slava-man-utd
    Бруну топарь, вот это понимаю усиление было, не то что второсортные немцы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: