Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову Фернандешу

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову полузащитнику "красных дьяволов" Бруну Фернандешу.

До победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" накануне Фернандеш неизменно забивал или ассистировал в каждом своем выездом матче за МЮ в Премьер-Лиге.



Коул считает, что за год выступлений в Англии Бруну удалось заявить о себе как о звезде первой величины, и это может не остаться без внимания со стороны грандов Ла Лиги.



"Я очень удивлен тем, как быстро Бруну Фернандеш заиграл в Премьер-Лиге после своего перехода в "Манчестер Юнайтед".



"Бруну Фернандеш перешел в клуб за большие деньги, и, должен признать, мне не слишком много было известно о нем".



"Мне было интересно, сможет ли он в этом сезоне продолжать забивать голы и отдавать результативные передачи с прежней частотой, потому что другие клубы теперь больше о нем знают, но он, наверное, играет еще лучше!"



"Бруну Фернандеш не носит капитанскую повязку, но каждый, кто видит этот "Манчестер Юнайтед", может убедиться, что он является лидером в раздевалке и примером на поле. Он игрок мирового уровня".



"Единственное, "Манчестер Юнайтед" будет переживать, что теперь Бруну Фернандеш заслужил истинное признание".



"Наверное, это лишь вопрос времени, прежде чем появятся слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны" и "Реал", особенно в свете вылета "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов, и никто не знает, удастся ли кому-нибудь вскружить его голову в предстоящие годы", — цитирует Коула Daily Star.