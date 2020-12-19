Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову Фернандешу
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову полузащитнику "красных дьяволов" Бруну Фернандешу.
До победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" накануне Фернандеш неизменно забивал или ассистировал в каждом своем выездом матче за МЮ в Премьер-Лиге.
Коул считает, что за год выступлений в Англии Бруну удалось заявить о себе как о звезде первой величины, и это может не остаться без внимания со стороны грандов Ла Лиги.
"Я очень удивлен тем, как быстро Бруну Фернандеш заиграл в Премьер-Лиге после своего перехода в "Манчестер Юнайтед".
"Бруну Фернандеш перешел в клуб за большие деньги, и, должен признать, мне не слишком много было известно о нем".
"Мне было интересно, сможет ли он в этом сезоне продолжать забивать голы и отдавать результативные передачи с прежней частотой, потому что другие клубы теперь больше о нем знают, но он, наверное, играет еще лучше!"
"Бруну Фернандеш не носит капитанскую повязку, но каждый, кто видит этот "Манчестер Юнайтед", может убедиться, что он является лидером в раздевалке и примером на поле. Он игрок мирового уровня".
"Единственное, "Манчестер Юнайтед" будет переживать, что теперь Бруну Фернандеш заслужил истинное признание".
"Наверное, это лишь вопрос времени, прежде чем появятся слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны" и "Реал", особенно в свете вылета "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов, и никто не знает, удастся ли кому-нибудь вскружить его голову в предстоящие годы", — цитирует Коула Daily Star.
19.12.2020 14:00
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Последние комментарии:
Барса не такие уж хорошие перспективы имеет, игры той нет, нет и игроков большого калибра. Месси уходит, Бускетс старый и тд. Это сейчас и по чему видно. Как раньше победы легко не даются. Вот Реал да, опасен. Но Бруну ещё долго будет в МЮ. Вряд-ли его смогут купить.
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Ну пута щас такое же гавно как и скам, поэтому ему лучше или в баварию или в ливерпуль.
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"Реал" или "Барселона" уже не фан..... Да и на Фернандеше особо не заработаешь.
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Бруну топарь, вот это понимаю усиление было, не то что второсортные немцы
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