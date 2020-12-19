Лэмпард уверен, что Вернер снова будет забивать

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что его нападающий Тимо Вернер прервет свою голевую засуху.

В данный момент Вернер не может забить уже в восьми матчах кряду с учетом всех соревнований, включая поражения от "Эвертона" и "Вулверхэмптона" в двух последних играх.



Кто-то связывает это с тем, что Тимо вынужден играть на левом краю атаки, однако Лэмпард так не считает и вообще не видит проблемы.



"Почему Вернер играет слева? По различным причинам. На острие у нас есть Оливье Жиру".



"В Лейпциге и за сборную Германии Тимо поиграл на различных ролях, так что это не проблема для него. Он привык играть по всей тройке нападения".



"У меня есть игроки, способные играть на обоих флангах. Не все, как Хаким (Зийеш), но Тимо и Кристиан (Пулишич) могут играть слева и справа. Это может стать проблемой для соперника. Мне нравится иногда менять игроков позициями".



"Тимо, как и любой бомбардир, хочет забивать регулярно, однако ему нужна сила духа и уверенность в себе, чтобы преодолевать такие периоды. Это не проблема. Ему нужно продолжать проникать в эти зоны, и голы придут. Не сомневаюсь в этом", — цитирует Лэмпарда Goal.