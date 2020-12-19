Агуэро признался, что его все еще беспокоит колено

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что его все еще беспокоят последствия травмы колена.

В этом сезоне Агуэро сыграл только шесть матчей во всех соревнованиях, пропустив старт кампании из-за перенесенной в июне операции на колене.



В минувший вторник Серхио отметился появлением на замену против "Вест Бромвича", но затем был вынужден на время приостановить тренировки из-за обострившихся проблем. Теперь 32-летний аргентинец просить дать ему время.



"Это сложно. Иногда мое колено чувствует себя хорошо, иногда — немного плохо. Я делаю все возможное, чтобы помочь физиотерапевтам и медицинскому персоналу улучшить мое состояние".



"Мне нужно немного времени, но я возобновил работу на этой неделе и надеюсь вернуться в свою лучшую форму. Прямо сейчас мне нужно время, но это длинный сезон", — цитирует Агуэро Sky Sports.