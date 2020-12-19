Анчелотти не исключает переход Хедиры в "Эвертон"

Карло Анчелотти и Сами Хедира Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти намекнул, что его клуб может приобрести полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру.

Не так давно Хедира рассказывал, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, а в интервью Bild подтвердил, что разговаривает и переписывается с Анчелотти, который был его наставником в "Реале".

В этом сезоне Сами не сыграл ни минуты за "Ювентус", вдобавок его контракт истекает уже следующим летом, поэтому отъезд 33-летнего немца из Турина в январе выглядит более чем вероятным.

И Анчелотти не исключает воссоединение с Хедирой, особенно после потери с травмой на неопределенное время Аллана.

"Сами Хедира был моим игроком в "Реале", он играл важную роль у нас. У меня остались хорошие воспоминания о нем, но я не думаю, что мы нацелены на него в данный момент".

"Может быть, в январе..."

"Мы собираемся поработать на трансферном рынке в январе, но не вытворяя безумных вещей. У нас хорошая конкуренция в составе".

"Мы были слегка обеспокоены, когда Динь получил травму, но реабилитация Диня проходит очень, очень хорошо и очень, очень быстро".

А тот факт, что Бен Годфри очень хорошо адаптировался слева в обороне, позволяет нам чувствовать себя спокойнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Реал, Хедира, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 11:00

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