Моуриньо равнодушен к критике насчет своего стиля

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что равнодушен к критике насчет своего стиля игры.

Несмотря на отличные результаты в этом сезоне, Моуриньо навлек на себя критику своим осторожным стилем игры и готовностью без боя уступить мяч и территорию сопернику.



Эта тактика принесла "шпорам" победы над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", а вот "Ливерпулю" подопечные Моуриньо проиграли со счетом 2:1. Тем не менее, Жозе все равно, что говорят о его футболе.



"Расстраивает ли меня, как видят меня люди? Нет. Это нормально для меня. Я работаю не в поисках какого-либо признания".



"Ладно, когда я приехал сюда 15 лет назад, я, возможно, был слегка заносчив в этом плане, но теперь я не такой".



"Я работаю на благо своего клуба, на благо своих игроков. Я стараюсь, чтобы любящие мой клуб люди были счастливы".



"Я очень амбициозен, и это совершенно не изменилось. Думаю, вы по-прежнему можете прочитать по моему лицу, что поражения ранят меня прежним образом, и это не изменилось".



"Но ищу ли я какое-либо признание? Это не для меня. Мне все равно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



В проигранном матче с "Ливерпулем" "Тоттенхэм" совершил всего 19 передач на дальней трети поля против 200 у соперника, однако для Моуриньо такого рода статистические показатели тоже ничего не значат.



"Если вы спрашиваете, то сейчас я не могу вспомнить и этих 19".



"Вы любите слово "владение" и любите статистику. Иногда вы воспринимаете это за эффективность и говорите: "Такой-то игрок был на 92 процента эффективен в своих передачах". Однако статистика не скажет вам, что этот игрок делал передачи только на два метра, что этот игрок является центральным защитником и что пасовал он только другому центральному защитнику. Или 6-й номер пасовал только 8-му".



"У другого парня точность передач может быть 65 процентов, но этот парень сделал результативный пас, этот парень выполнял искусные пасы, этот парень пасовал на 60 метров, меняя направление игры. Поэтому в очень, очень многих случаях статистика — это невероятный кусок мяса или рыбы, но плохо приготовленный. Статистика не так уж много говорит мне. Что мне много говорит, так это количество забитых голов и созданных моментов", — приводит слова Моуриньо The Guardian.