Артета получил удовольствие от своего первого года в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что наслаждается своей работой, несмотря на тяжелую ситуацию с игрой и результатами.

В воскресенье Артета справит ровно один год с момента начала своей самостоятельной тренерской карьеры. Сейчас "Арсенал" только 15-й в Премьер-Лиге, однако Микель с самого начала понимал, что процесс перестройки команды и клуба будет сложным и долгим.



"Этот год был одним из самых сложных в истории клуба, в силу различных причин. Я верю, что мы значительно продвинулись и внедрили позитивные изменения, которые хорошо сработали".



"Мы претерпели структурные изменения по всему клубу, и это стало серьезной встряской для клуба".



"Теперь, после такой большой встряски, нам нужно обрести стабильность, а для этого нам в свою очередь нужно время".



"Все мы — принимавшие решение о начале этого проекта вместе со мной люди, как минимум — знали, что здесь нет быстрых решений и что нам потребуется время. Когда ты что-то меняешь, на это может уйти время".



"Самое яркое впечатление — это два трофея, а больше всего расстраивает то, что в эти сложные моменты рядом с нами нет наших фанатов".



"Это мог бы быть очень позитивный год, но наша форма в последнее время омрачила то, что мы сделали в этом году. Мы должны признать, что наша форма в Премьер-Лиге была недостаточно хороша".



"Я знаю, насколько сложной эта работа была бы и при обычных условиях. Помимо всех перенесенных изменений, мы также столкнулись с пандемией, которая влияет на индустрию в целом. Это делает твою работу еще сложнее".



"В то же время я уверяю вас, что наслаждаюсь этой работой. Я чувствую, что мне так повезло оказаться в этом футбольном клубе, это честь для меня. Обстоятельства и контекст такие, какие есть, и нам нужно противостоять им", — цитирует Артету Sky Sports.