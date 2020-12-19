"Юнайтед" наградит Рэшфорда новым контрактом

В следующем календарном году нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получит от своего клуба новый контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение Рэшфорда, подписанное в июле 2019, истекает только в 2023 году и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Однако Daily Mirror стало известно, что боссы клуба с "Олд Траффорд" уже хотят продлить сотрудничество с Маркусом и надеются сделать это до Чемпионата Европы следующим летом.



К этому "красных дьяволов" подталкивает усиливающаяся роль Рэшфорда в команде Оле Гуннара Сульшера — сейчас Маркус находится в своей лучшей форме за всю жизнь, забив 12 голов с начала сезона.



В данный момент 23-летний Рэшфорд получает в "Юнайтед" 200 тысяч фунтов в неделю, и новая сделка обеспечит ему солидную прибавку к зарплате.