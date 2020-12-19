Моуриньо считает, что Клопп не заслужил звание Тренера Года

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" не заслужил стать Тренером Года по версии ФИФА.

На текущей неделе Клоппу досталось звание лучшего тренера в мире — второй год подряд. ФИФА оценила то, что в минувшем сезон Юрген привел "красных" к их первому чемпионскому титулу за последние 30 лет.



Однако Моуриньо недоумевает, как ФИФА могла оставить без награды Ханси Флика, который, как он считает, не мог сделать еще больше.



"Думаю, единственный способ для Флика взять эту награду заключается в том, если "Баварии" удастся найти два-три новых соревнования для него. Возможно, семь трофеев в течение одного сезона принесут ему эту награду".



"Кажется, он выиграл всего лишь Лигу Чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Европы и Суперкубок Германии".



"Он выиграл только пять трофеев, включая самый важный. Бедный Флик, "Баварии" нужно найти еще два-три трофея для него, потому что это единственный способ", — цитирует Моуриньо Daily Mail.