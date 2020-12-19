Диалло получил итальянский паспорт перед переходом в МЮ

Вингер "Аталанты" Амад Диалло сделал шаг на пути к переходу в "Манчестер Юнайтед", получив итальянский паспорт.

Напомним, "Юнайтед" еще в октябре согласовал приобретение Диалло стоимостью 37 миллионов фунтов, воспользовавшись тем, что переход Амада в "Парму" сорвался.



Тогда "красные дьяволы" позволили Диалло задержаться в "Аталанте", в системе которой он находится с 2015 года.



Однако Sky Sports сообщает, что уже в следующем месяце 18-летний ивуариец может приехать в Манчестер. С итальянским паспортом игроку будет проще получить разрешение на работу.



Добавим, к настоящему моменту Диалло провел только четыре матча в Серии А, но при этом блестяще проявил себя на юношеском уровне.