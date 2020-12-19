14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 декабря, четырьмя поединками стартует 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Кристал Пэлас" удалось отобрать очки у "Тоттенхэма" (1:1), внушительную частью матча играя первым номером. Теперь "орлы" сразятся с "Ливерпулем", который посреди недели победил как раз "шпор" (2:1) и стал единоличным лидером Премьер-Лиги. "Красные" выиграли все шесть последних встреч с "Пэлас" в рамках Премьер-Лиги, а также побеждали во всех пяти последних выездах на "Селхерст Парк" в чемпионате.



"Пэлас" будет лишен дисквалифицированного Кристиана Бентеке. Мамаду Сако и Натан Фергюсон не готовы вернуться из лазарета.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние защитника Жоэля Матипа, у которого неделю назад возникли спазмы в спине. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Джердан Шакири и Диогу Жота травмированы. Тиаго Алькантара на следующей неделе приступает к тренировкам в общей группе.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Саутгемптон" и "Манчестер Сити" завершили свои матчи вничью, чем были очень расстроены. "Святые" просто не смогли дожать игравший вдесятером "Арсенал", и это можно рассматривать как разовый сбой, тогда как "горожане" в очередной раз столкнулись с тем, что мяч просто не идет в ворота. "Саутгемптон" потерпел семь поражений подряд от "Сити", пока в июле не одержал победу 1:0.



У "Саутгемптона" нет кадровых проблем, но Ориоль Ромеу в одной желтой карточке от дисквалификации.



Вновь непорядок со здоровьем у нападающего "Сити" Серхио Агуэро, и его участие в матче под вопросом. Эрик Гарсия и Александр Зинченко команде не помогут.



ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Карло Анчелотти и Микель Артета приняли свои клубы примерно в одно время год назад, но именно тот из них, кто завоевал Кубок Англии с Супекубком Англии, находится под колоссальным давлением. После двух побед подряд "Эвертон" имеет девять очков преимущества над 15-м "Арсеналом" и был бы рад увеличить этот отрыв до двузначного. В рамках Премьер-Лиги "канониры" одержали 34 победы против "ирисок" — больше, чем против какой-либо другой команды.



Полузащитник "Эвертона" Аллан пропустит праздничный период из-за травмы задней поверхности бедра. Хамеса Родригеса все еще беспокоит икроножная мышца. Люка Динь тоже не готов вернуться.



У "Арсенала" дисквалифицированы Габриэль и Гранит Джака. Томас Партей по-прежнему травмирован.



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Ньюкасл" был разгромлен "Лидсом" со счетом 5:2, до этого одержав победу 2:1 против "Вест Бромвича". Таким образом, "Фулхэм" станет третьим подряд новичком Премьер-Лиги, с которым сыграют "сороки". "Дачники" два своих последних поединка завершили вничью, показав футбол очень достойного уровня. "Ньюкасл" потерпел лишь одно поражение в пяти последних встречах с "Фулхэмом" в рамках Премьер-Лиги, выиграв трижды.



"Ньюкасл" рискует недосчитаться сразу пяти игроков из-за травм.



У "Фулхэма" небольшие проблемы с бедром испытывает Бобби Декордова-Рид, что может подарить шанс Александару Митровичу.