Антонио сможет остаться в "Вест Хэме" до 2023 года

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Предыдущий контракт Антонио истекал уже в конце этого сезона, однако Мичейл отбросил мысли об уходе из клуба, за который он только в этом календарном году забил 12 голов в 23 матчах.



В данный момент 30-летний англичанин является четвертым лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в истории Премьер-Лиги с 39 голами, и новая сделка дает ему возможность улучшить свою статистику.



"Однажды я забил восемь голов в течение одного месяца, так что теперь я получил еще два с половиной года, чтобы посмотреть, как много я смогу забить и как далеко продвинуться в течение этого времени! Я определенно хочу покорить рубеж в 50 голов в Премьер-Лиге, а там посмотрим", — сообщил Антонио.



Добавим, что в 2015 году "молотобойцы" приобрели Мичейла у "Ноттингем Форест" за 7 млн. фунтов.