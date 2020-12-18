Агент ожидает, что Озил завершит сезон в "Арсенале"

Агент Месута Озила по-прежнему ожидает, что полузащитник проведет остаток сезона в "Арсенале".

По словам агента Эркюта Согута, его клиент еще не потерял надежду быть добавленным в заявку "Арсенала" на вторую половину сезона.



Но независимо от решения "канониров" и независимо от поступающих предложений со стороны, 32-летний немец намерен дождаться истечения своего роскошного контракта с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



"У Месута остается еще шесть месяцев по своему контракту с "Арсеналом". Он определенно скучает по футболу. В данный момент он упорно работает, чтобы снова примерить футболку "Арсенала", и он продолжит работать".



"Я бы хотел прояснить ситуацию насчет "Фенербахче". Да, у нас были встречи с ними. Мы разговаривали с глазу на глаз с высшим руководством клуба. Однако мы не можем начать официальные переговоры до января. Мы получаем трансферные предложения со всего мира. Интерес "Фенербахче" хорошо известен".



"Прямо сейчас для Месута ничего не меняется. Учитывая обстоятельства, все идет к тому, что он завершит сезон в "Арсенале", — сообщил Согут Fanatik.