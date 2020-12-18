Сульшер: "Эта работа делает мои волосы еще более седыми"

Оле Гуннар Сульшер подвел короткий итог двум своим первым годам работы на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед".

В субботу — спустя два дня после волевой победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" и за день до противостояния с "Лидсом" — Сульшер отметит ровно два года, как он был приглашен из "Мольде" в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "красных дьяволов".



47-летний норвежец насладился этими двумя годами, но одновременно это был весьма напряженный период, а конечный результат еще не достигнут.



"Я действительно получал удовольствие в течение этих двух лет, хотя такие матчи, как наш последний, очень быстро делают мои волосы еще более седыми".



"Я ненавижу рассуждать, чего я добился и где мы были раньше. Эта часть мне не нравится. Я всегда сморю вперед и знаю, что нам все еще предстоит проделать большую работу, чтобы достичь стандартов и уровня, как я того хочу. Мы трудимся над этим каждый день", — цитирует Сульшера ESPN.