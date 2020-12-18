Сульшер: "Эта работа делает мои волосы еще более седыми"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер подвел короткий итог двум своим первым годам работы на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед".

В субботу — спустя два дня после волевой победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" и за день до противостояния с "Лидсом" — Сульшер отметит ровно два года, как он был приглашен из "Мольде" в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "красных дьяволов".

47-летний норвежец насладился этими двумя годами, но одновременно это был весьма напряженный период, а конечный результат еще не достигнут.

"Я действительно получал удовольствие в течение этих двух лет, хотя такие матчи, как наш последний, очень быстро делают мои волосы еще более седыми".

"Я ненавижу рассуждать, чего я добился и где мы были раньше. Эта часть мне не нравится. Я всегда сморю вперед и знаю, что нам все еще предстоит проделать большую работу, чтобы достичь стандартов и уровня, как я того хочу. Мы трудимся над этим каждый день", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. charmk 18.12.2020 21:23 # charmk
    да и так уже на 65 лет выглядит
    ужас, уже два года. время летит.

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  2. jack-willsher 18.12.2020 21:10 # jack-willsher
    Сульшер: "Эта работа делает мою глотку еще более глубоким"

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