Лэмпард: "В "Челси" не жалеют, что отпустили Райса"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что на "Стэмфорд Бридж" не жалеют о своем решении отчислить Деклана Райса из своей академии семь лет назад.

Покинув "Челси" в возрасте 14 лет, Райс не только не попрощался с мечтой о профессиональной карьере, но и вырос в одного из лучших опорных полузащитников в Премьер-Лиге.



Сейчас 21-летний Деклан регулярно вызывается в сборную Англии, оценивается в 80 миллионов фунтов и называется трансферной целью Лэмпарда.



Однако в преддверии дерби с "молотобойцами" Фрэнк заверил, что в "Челси" не испытывают никаких сожалений.



"Он великолепно играет за "Вест Хэм" и сборную Англии, и его стоит похвалить за это. Его путь после расставания с "Челси" и переход в "Вест Хэм" — это славная история".



"Есть много подобных историй, которые получились такими в силу различных причин, и эти истории говорят о силе характера. Но с нашей стороны я бы определенно не стал использовать слова "жалеем". Наша академия — одна из лучших в мире".



"Взгляните на нашу первую команду сейчас, на утвердившихся здесь молодых игроков и на игроков, которые на подходе. Таких здесь много. И это непросто. Не существует какой-то точной науки, как определять таких игроков".



"Наша академия работает блестяще, поставив множество игроков. Что касается Деклана Райса, то его стоит похвалить за замечательное начало своей карьеры в "Вест Хэме", — цитирует Лэмпарда ESPN.