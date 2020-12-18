Галлас не считает Артету правильным тренером для "Арсенала"
Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас не считает Микеля Артету правильным человеком, чтобы тренировать "канониров".
Спустя год после начала своей самостоятельной тренерской карьеры Артета занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, и Галлас чувствует, что лондонский клуб ошибся, пригласив такого неопытного специалиста.
По мнению Вильяма, "Арсеналу" стоит обратить внимание на Патрика Виейра, который недавно как раз остался без работы.
"Что вообще творится в "Арсенале"? Думаю, этот вопрос задает каждый в этом сезоне. Я не знаю ответа".
"Думаю, в данный момент проблема может быть в том, что Микель Артета не является правильным тренером. На мой взгляд, у него нет этого опыта, чтобы тренировать большой клуб".
"Я был удивлен его назначением. И хотя ему довелось поработать ассистентом Пепа Гвардиолы, тебе все равно нужен опыт как тренеру, чтобы работать в клубе вроде "Арсенала".
"Ты должен знать, как управляться с 24 игроками. Все давление ложится на твои плечи, и все решения принимаешь ты сам".
"Некоторые игроки будут расстроены, что не играют, и тебе нужен опыт, чтобы разбираться с этим".
"Будь я игроком "Арсенала" сейчас, все зависело бы от того, молодой я игрок или более опытный. Молодые игроки будут уважать Артету, но более опытные — возможно, нет. Отсюда все начинается".
"Когда они приглашали Микеля Артету на замену Унаи Эмери, я думал, что им стоило назначить Патрика Виейра. Патрик опытнее Микеля, потому что тренировал в Америке и какое-то время провел в "Ницце". Поэтому Патрик заслуживает звонка, когда руководство "Арсенала" решит выбрать нового тренера".
"Он был капитаном "Арсенала" и очень хорошо знает клуб. Патрик был бы правильным парнем", — приводит слова Галласа Daily Mirror.
18.12.2020 19:00
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Последние комментарии:
Кто ещё не поссал на никчёмный гейклуб аснл?)
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нужен негр тренер))))
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Почему же ? Гелевый пидорок , орущий как целка весь матч идеально подходит гейклубу арсАналу)))
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А нам всем нравится, пусть продолжает аахахаха
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