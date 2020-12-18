"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать Лингарда

Аутсайдер Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" заинтересован в аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда на вторую половину сезона.

Лингард, которому на этой неделе исполнилось 28, не играет в футбол почти три месяца и в этом сезоне провел только один матч за "красных дьяволов", да и тот — в Кубке Лиги.



Изданию Manchester Evening News стало известно, что после домашнего поражения 2:3 от МЮ накануне главный тренер "клинков" Крис Уайлдер долго разговаривал со своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером, и этот разговор касался как раз Джесси.



Зимнее трансферное окно открывается уже через две недели, и терпящий бедствие "Шеффилд Юнайтед" хочет сразу же получить креативного англичанина во временное пользование.



"Дьяволы" не против отпустить Лингарда за практикой ожидают, что "клинки" возьмут на себя большую часть зарплаты Джесси в 100 тысяч фунтов в неделю. Последнее слово будет за самим игроком.