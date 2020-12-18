Биссума может стать преемником Вейналдума в "Ливерпуле"

Ив Биссума Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума рассматривается "Ливерпулем" на замену Джорджиньо Вейналдуму.

Несмотря на то, что Вейналдум продолжает играть ключевую роль в команде Юргена Клоппа, пока нет никаких намеков на то, что истекающий в конце сезона контракт Джорджиньо будет продлен.

По слухам, Вейналдум и "Ливерпуль" даже не начинали переговоры о новой сделке. А уже с января 30-летний голландец сможет свободно общаться с зарубежными клубами.

Как утверждает ESPN, чемпионы Премьер-Лиги уже начали готовиться к расставанию с Вейналдумом и в качестве замены экс-игроку "Ньюкасла" рассматривают Биссума.

Ив выступает за "чаек" после своего перехода из "Лилля" летом 2018 за 15 миллионов фунтов и сейчас оценивается в два раза дороже.

К слову, не только "Ливерпуль" проявляет интерес к Биссума. Среди поклонников 24-летнего малийца значатся "Манчестер Юнайтед", "Монако" и два неназванных клуба из Испании.


Метки Биссума, Брайтон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. red-scauser 18.12.2020 18:25 # red-scauser
    Биссума хорош, но не хочет терять Вейна...

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  2. jirrort 18.12.2020 17:02 # jirrort
    Уахахаххаха просто зеропук

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