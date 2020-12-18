Клопп прокомментировал итоги голосования по пяти заменам

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты нового голосования клубов Премьер-Лиги против пяти замен.

На протяжении последних недель Клопп и его единомышленники из других больших клубов активно убеждали коллег и общественность в необходимости увеличить количество разрешенных замен ради благополучия игроков.

Накануне боссы клубов Премьер-Лиги устроили голосование по этому вопросу, но необходимого кворума в 14 голосов из 20 вновь не набралось, как и дважды в августе.

Вместе с тем было решено увеличить количество игроков на скамейке с семи до девяти, но это стало слабым утешением для Клоппа.

"Это два разных решения. Не уверен, что это компромисс. Я не могу сделать вам одолжение и дать повод для газетных заголовков, каждый и так знает мое мнение".

"Вам следует спросить других людей. Было 10 клубов, проголосовавших против. Все затевалось не ради извлечения преимущества, а ради благополучия игроков. В Европе, во всем мире только эти клубы против".

"На то должна быть причина. Каждый клуб хочет остаться в лиге, некоторые хотят выиграть лигу, но у нас единственная в этом отношении лига, потому что даже Чемпионшип проголосовал за пять замен. Так что не мне отвечать на этот вопрос", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2020 15:20

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  1. gerrard08 18.12.2020 16:30 # gerrard08
    Он не правильно продвигал свои мысли, надо было все по полкам разложить.
    > 3 замены вместо 5
    > матчи которые ставятся в неадекватное время
    > травмы игроков, накопление усталости игроков
    > ухудшения зрелищности и низкое качество игры (это бесспорный факт)
    > меньше зрителей(и потенциальных тоже) и понижение цены за тв права и призовых
    > условные Уалдер будут покупать игроков не за 20-30 лямов и переманивать техничных латиносов, а искать за пару лямов из чш каких то талантов, которые не факт что выстрелят

    Руководство ФА само должно быть заинтересовано в том чтоб их чемп был привлекателен. Они должны быть заинтересованы в привлечении и удержании лучших тренеров и игроков. А их тупой консерватизм не то что бы вести переговоры с фифа об отмене нац игр, а банально тупорылых судей упразднить не могут. Кароч ФА просто тупо повезло в один момент достичь коммерческого успеха. Это не их заслуга.

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  2. kojan 18.12.2020 15:47 # kojan
    лицемерная истерика, так можно надорвать геморрой...

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