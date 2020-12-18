Клопп прокомментировал итоги голосования по пяти заменам
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты нового голосования клубов Премьер-Лиги против пяти замен.
На протяжении последних недель Клопп и его единомышленники из других больших клубов активно убеждали коллег и общественность в необходимости увеличить количество разрешенных замен ради благополучия игроков.
Накануне боссы клубов Премьер-Лиги устроили голосование по этому вопросу, но необходимого кворума в 14 голосов из 20 вновь не набралось, как и дважды в августе.
Вместе с тем было решено увеличить количество игроков на скамейке с семи до девяти, но это стало слабым утешением для Клоппа.
"Это два разных решения. Не уверен, что это компромисс. Я не могу сделать вам одолжение и дать повод для газетных заголовков, каждый и так знает мое мнение".
"Вам следует спросить других людей. Было 10 клубов, проголосовавших против. Все затевалось не ради извлечения преимущества, а ради благополучия игроков. В Европе, во всем мире только эти клубы против".
"На то должна быть причина. Каждый клуб хочет остаться в лиге, некоторые хотят выиграть лигу, но у нас единственная в этом отношении лига, потому что даже Чемпионшип проголосовал за пять замен. Так что не мне отвечать на этот вопрос", — цитирует Клоппа Sky Sports.
18.12.2020 15:20
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Он не правильно продвигал свои мысли, надо было все по полкам разложить.
> 3 замены вместо 5
> матчи которые ставятся в неадекватное время
> травмы игроков, накопление усталости игроков
> ухудшения зрелищности и низкое качество игры (это бесспорный факт)
> меньше зрителей(и потенциальных тоже) и понижение цены за тв права и призовых
> условные Уалдер будут покупать игроков не за 20-30 лямов и переманивать техничных латиносов, а искать за пару лямов из чш каких то талантов, которые не факт что выстрелят
Руководство ФА само должно быть заинтересовано в том чтоб их чемп был привлекателен. Они должны быть заинтересованы в привлечении и удержании лучших тренеров и игроков. А их тупой консерватизм не то что бы вести переговоры с фифа об отмене нац игр, а банально тупорылых судей упразднить не могут. Кароч ФА просто тупо повезло в один момент достичь коммерческого успеха. Это не их заслуга.
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лицемерная истерика, так можно надорвать геморрой...
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