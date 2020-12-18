Клопп прокомментировал итоги голосования по пяти заменам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты нового голосования клубов Премьер-Лиги против пяти замен.

На протяжении последних недель Клопп и его единомышленники из других больших клубов активно убеждали коллег и общественность в необходимости увеличить количество разрешенных замен ради благополучия игроков.



Накануне боссы клубов Премьер-Лиги устроили голосование по этому вопросу, но необходимого кворума в 14 голосов из 20 вновь не набралось, как и дважды в августе.



Вместе с тем было решено увеличить количество игроков на скамейке с семи до девяти, но это стало слабым утешением для Клоппа.



"Это два разных решения. Не уверен, что это компромисс. Я не могу сделать вам одолжение и дать повод для газетных заголовков, каждый и так знает мое мнение".



"Вам следует спросить других людей. Было 10 клубов, проголосовавших против. Все затевалось не ради извлечения преимущества, а ради благополучия игроков. В Европе, во всем мире только эти клубы против".



"На то должна быть причина. Каждый клуб хочет остаться в лиге, некоторые хотят выиграть лигу, но у нас единственная в этом отношении лига, потому что даже Чемпионшип проголосовал за пять замен. Так что не мне отвечать на этот вопрос", — цитирует Клоппа Sky Sports.