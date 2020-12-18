Парлор: "Арсенал" может вылететь из Премьер-Лиги"
Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор допускает, что "канониры" вылетят из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Героическими усилиями удержав ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном", теперь "Арсенал" находится на 15-й позиции в Премьер-Лиге, в пяти очках от зоны вылета.
Еще недавно разговоры о возможном вылете команды Микеля Артеты в Чемпионшип казались злыми шутками, но Парлор уверен: угроза реальна.
"Как-то на днях меня спросили, могут ли они вылететь? Я сказал: "Ну, наверное, нет". Но затем ты вспоминаешь, что "Лестер" выиграл лигу, когда на них давали 5,000 к 1. Так что "Арсенал" может вылететь".
"Если они не начнут набирать очки и исправлять ситуацию, возникнет реальная проблема", — цитирует Парлора Daily Mirror.
18.12.2020 12:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну, это уже слишком. Вряд ли.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий