Оуэн считает чемпионство МЮ возможным

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Манчестер Юнайтед" может стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

После волевой победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" "красные дьяволы" поднялись на шестую позицию в Премьер-Лиге, а по потерянным очкам уступают всего два балла лидирующему "Ливерпулю".



Оуэн вполне допускает, что МЮ поборется за титул, если будет лучше играть дома, наладит защиту и контроль мяча.



"Это не секрет, что у них одна из лучших контратакующих команд в стране, если не лучшая. На "Олд Траффорд" они выглядят по-другому и должны это улучшить".



"Когда у тебя есть эта атакующая пятерка из Погба, Фернандеша и тройки нападающих, то в мировом футболе найдется не так много атакующих линий лучше".



"Если они просто смогут подтянуть игру в обороне, лучше держать мяч, тогда у них будет право претендовать на титул".



"Думаю, они могут стать чемпионами. Думаю, в этом сезоне есть несколько команд, способных на это", — сообщил Оуэн Amazon.