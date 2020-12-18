Оуэн считает чемпионство МЮ возможным
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Манчестер Юнайтед" может стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.
После волевой победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" "красные дьяволы" поднялись на шестую позицию в Премьер-Лиге, а по потерянным очкам уступают всего два балла лидирующему "Ливерпулю".
Оуэн вполне допускает, что МЮ поборется за титул, если будет лучше играть дома, наладит защиту и контроль мяча.
"Это не секрет, что у них одна из лучших контратакующих команд в стране, если не лучшая. На "Олд Траффорд" они выглядят по-другому и должны это улучшить".
"Когда у тебя есть эта атакующая пятерка из Погба, Фернандеша и тройки нападающих, то в мировом футболе найдется не так много атакующих линий лучше".
"Если они просто смогут подтянуть игру в обороне, лучше держать мяч, тогда у них будет право претендовать на титул".
"Думаю, они могут стать чемпионами. Думаю, в этом сезоне есть несколько команд, способных на это", — сообщил Оуэн Amazon.
18.12.2020 11:00
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Последние комментарии:
Да что они там курят?!!
Претендует, разве что, на выживание в 4ке, и то с большОй долей удачи и отскоков.
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Оуэн уже поставил хату на это?
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После таких интервью становится всё ясно, кто чего стоит. Лучше бы просто молчал, выглядел бы умнее
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Понеслись канистры
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Отсыпьте тоже, что они курят
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Оле делится зарплатой с экспертами, иначе это не объяснить
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