Оуэн считает чемпионство МЮ возможным

Манчестер Юнайтед Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Манчестер Юнайтед" может стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

После волевой победы 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" "красные дьяволы" поднялись на шестую позицию в Премьер-Лиге, а по потерянным очкам уступают всего два балла лидирующему "Ливерпулю".

Оуэн вполне допускает, что МЮ поборется за титул, если будет лучше играть дома, наладит защиту и контроль мяча.

"Это не секрет, что у них одна из лучших контратакующих команд в стране, если не лучшая. На "Олд Траффорд" они выглядят по-другому и должны это улучшить".

"Когда у тебя есть эта атакующая пятерка из Погба, Фернандеша и тройки нападающих, то в мировом футболе найдется не так много атакующих линий лучше".

"Если они просто смогут подтянуть игру в обороне, лучше держать мяч, тогда у них будет право претендовать на титул".

"Думаю, они могут стать чемпионами. Думаю, в этом сезоне есть несколько команд, способных на это", — сообщил Оуэн Amazon.


Метки Манчестер Юнайтед, Оуэн, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. prozra4niy 18.12.2020 12:05 # prozra4niy
    Да что они там курят?!!
    Претендует, разве что, на выживание в 4ке, и то с большОй долей удачи и отскоков.

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  2. ensiferum 18.12.2020 12:00 # ensiferum
    Оуэн уже поставил хату на это?

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  3. kagawa 18.12.2020 11:50 # kagawa
    После таких интервью становится всё ясно, кто чего стоит. Лучше бы просто молчал, выглядел бы умнее

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  4. keane16 18.12.2020 11:39 # keane16
    Понеслись канистры

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  5. beatles-red 18.12.2020 11:08 # beatles-red
    Отсыпьте тоже, что они курят

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  6. vyrentz 18.12.2020 11:06 # vyrentz
    Оле делится зарплатой с экспертами, иначе это не объяснить

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