Эллардайс рассчитывает на немедленный эффект от своего назначения

Новоиспеченный рулевой "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что рассчитывает на немедленный эффект от своего назначения.

Взявшись спасать очередной клуб от вылета из Премьер-Лиги, Эллардайс дебютирует в своей новой роли во время матча против "Астон Виллы" в воскресенье.



Большой Сэм надеется, что на первых порах "дроздов" взбодрит сам факт прихода нового наставника, а дальше он уже надеется повлиять на команду.



"Думаю, в этой работе не будет ничего нового для меня. Прежде я брался за разные работы, но примерно в одно время. Мою жену расстраивает, что каждый раз это происходит прямо перед Рождеством".



"Нам нужно преодолеть этот насыщенный отрезок, одновременно противостоя пандемии, а я в свою очередь должен изучить сильные и слабые стороны игроков".



"Я должен постараться и надеяться, чтобы приход нового тренера — как мы это иногда наблюдаем — придаст команде импульс, достаточный для победы в матче".



"А затем — больше под влиянием нового тренера, чем просто от факта прихода нового тренера — игроки скажут: "Я должен играть в свой лучший футбол, потому что хочу, чтобы тренер выпускал меня".



"Если нам удастся отреагировать в воскресенье и затем использовать это в качестве отправной точки, это было бы абсолютно великолепно", — цитирует Эллардайса Sky Sports.