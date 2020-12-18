Сульшер: "Погба сыграл превосходно"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "превосходной" игру полузащитника Поля Погба против "Шеффилд Юнайтед".
Накануне Погба, спекуляции насчет будущего которого зашкаливают, помог "красным дьяволам" продлить свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги благодаря победе 2:3 над "клинками".
Погба ассистировал Антони Мартиалю, выиграл три из шести своих верховых единоборств и восемь раз вернул мяч команде. Только Алекс Теллес (96) совершил касаний больше, чем Поль (91).
Своей игрой Погба заслужил высокую оценку со стороны Сульшера, который чувствует, что 27-летний француз, наконец, вернулся в форму.
"Мы приняли решение сыграть вместе с Полем. Конечно, мы знаем, насколько он силен в воздухе. Мы знали, что он будет важен для нас. Он выиграл почти каждое свое единоборство на втором этаже".
"Его видение, его креативность... Поль очень хорошо отреагировал на работу, которую он выполнял. Теперь он в форме. Превосходная игра", — цитирует Сульшера Goal.
18.12.2020 09:00
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он, наверное, шутит. на каждое удачное действие тут же следует брак. невольно задаешься вопросом, действительно ли топ-игрок ли данный персонаж.
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