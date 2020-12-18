"Вулверхэмптон" заинтересован в Ориги

"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет нападающего Дивока Ориги, один претендент на которого уже объявился.

Диогу Жота, купленный "Ливерпулем" в минувшее трансферное окно у "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов, превзошел все ожидания, позволив Ориги сыграть только семь минут в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает The Athletic, "красные" не будут стоять на пути у Дивока, который опасается за свое место в заявке сборной Бельгии на Чемпионат Европы и всерьез задумывается о смене клуба в январе.



Одним из претендентов на Ориги в январе обещает стать упомянутый выше "Вулверхэмптон", который пытался заполучить Дивока еще в январе 2018. На сей раз интерес "волков" к 25-летнему бельгийцу обусловлен травмой головы Рауля Хименеса.



Ожидается, что "Ливерпуль" попросит за Ориги, чей контракт рассчитан до 2024 года, около 20 млн. фунтов — вдвое больше, чем сами "красные" потратили на приглашение Дивока из "Лилля" в 2015.