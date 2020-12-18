Сульшер потребовал от МЮ улучшить свою домашнюю форму

После очередной выездной победы главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своей команды улучшить и домашнюю форму.

Волевая победа 2:3 над "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером стала для "красных дьяволов" их 10-й подряд в Премьер-Лиге за пределами "Олд Траффорд".



Если говорить только о нынешнем сезоне, то на выезде у "Юнайтед" уже шесть побед в Премьер-Лиге против всего одной дома, и это не устраивает Сульшера.



"Сегодня мы могли побеждать комфортнее. Мы были неряшливы, ведя в счете 3:1, и мы могли забить больше, мы создавали хорошие моменты. Когда они забили свой второй гол после углового, углового там не было. Концовка матча была действительно сложной".



"Нам нужно разобраться со своей домашней формой. Матчи дома и на выезде в этих условиях, без фанатов, воспринимаются иначе, но для нас должно быть привычнее играть на поле "Олд Траффорд", чем на других полях".



"В воскресенье (против "Лидса") нас ждет матч огромной важности. Мы ждали этого матча много лет, и мы будет готовы к нему", — цитирует Сульшера Daily Express.