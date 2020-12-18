Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

Состоявшийся посреди недели 13-й тур Премьер-Лиги был отмечен выходом "Ливерпуля" на чистое первое место, вторым поражением подряд "Челси" и выстраданной ничьей "Арсенала". Разберем подробнее сыгранные матчи.





"Челси" сбился с пути



Команда Фрэнка Лэмпарда набрала хорошую форму в последние два месяца, но возможность выйти на первое место она упустила дважды в течение нескольких дней — и теперь идет только седьмой. У "Челси" было только одно поражение в игровое время во всех турнирах, но две последних встречи принесли лондонцам сразу две неудачи.



Нельзя, правда, сказать, что "Челси" провалил эти поединки. "Эвертон" грамотно реализовал оборонительный план на матч с лондонцами. На поле "Вулверхэмптона" "синие" вполне могли победить. Гол Оливье Жиру вывел гостей вперед, но реакция соперника оказалась очень эффективной и привела к двум голам в ворота Эдуара Менди. Сенегалец чуть ли не впервые в сезоне стал объектом критики: и потенциальная неуверенность нового вратаря глобально должна волновать Лэмпарда даже больше, чем эти результаты.



"Вулверхэмптон" этой победой подчеркнул собственную непредсказуемость в нынешнем сезоне. "Челси" с пути сбился, но вернуться на него можно быстро. Нынешний сезон позволяет в течение пары матчей кардинально менять свое положение в обе стороны.



"Вест Бромвич" огорчил "Сити", но Билича это не спасло



Лучше всего "Вест Бромвичу" в этом сезоне удаются поединки против грандов. Причина на поверхности: в играх с этими командами "дрозды" могут спокойно принять роль аутсайдера и выбрать тактику, отталкиваясь от соперника и играя от обороных без посторонних мыслей. Гораздо сложнее команде Славен Билича было играть с себе равными — там, где футболистам, привыкшим побеждать в Чемпионшипе, очень хотелось бы навязывать свою игру.



Хочется, но не получается — именно потому хорватского тренера ожидаемо уволили. Его судьба была предрешена до поединка с "Манчестер Сити", и ничья на поле гранда на на что уже не влияла. Заранее "Вест Бромвич" определился и с именем преемника. Более очевидного варианта, чем Сэм Эллардайс, не придумать. Правда, Большой Сэм будет нуждаться в усилении состава игроками более серьезного уровня, чего не получил Билич.



Период хорвата на "Хоторнс" был непродолжительным и разделенным на две части. Рывка в первой из них было достаточно для того, чтобы пробиться в Премьер-Лигу и сохранить признание болельщиков. Наладить отношения с руководством клуба Биличу при этом так и не удалось.



"Лестер" становится слишком предсказуемым



Клода Пюэля, прежнего наставника "Лестера", увольняли глобально по причине нереализованного потенциала команды. В частности, "лисам", впечатлявшим в играх с грандами, постоянно не удавалось дома побеждать соперников, играющих вторым номером. Экс-чемпионам по-прежнему требовалось пространство для того, чтобы убежать, но соперники стали умнее, а магия иссякла.



Брендан Роджерс, казалось, быстро сделал игру "Лестера" более разнообразной, но сейчас старые проблемы вернулись в крайней форме. Свои лучшие поединки "Лестер" проводит на выезде, свои худшие — дома. Поражение от "Эвертона" стало четвертым на своем поле и прошло по привычному сценарию. Соперник был настроен защищаться, забил первым, а затем достаточно комфортно сохранил и даже развил свое преимущество. Моментов у "Лестера" толком и не было, а за весь матч Джейми Варди получил одну передачу на ход.



Это вторая победа "Эвертона", до того выигравшего только один из семи матчей. "Ириски" остаются без основных крайних защитников, но в играх от соперника вариант с четырьмя номинальными центрбеками оказался рабочим. Впрочем, развитие успеха не гарантировано: у "ирисок" легко могут возникнуть проблемы в матчах, где команда попробует играть с позиции силы.



"Арсенал" прервал серию неудач



В нынешней ситуации такой результат воспринимается победным. "Арсенал, проиграв четыре матча подряд, принимал дома "Саутгемптон", выигравший пять из семи последних игр. Команда Ральфа Хазенхюттля подошла к поединку на "Эмирейтс" в статусе фаворита — без всяких оговорок.



"Святые" играли как фаворит, а Тео Уолкотт реализовал свой выход один на один, как в лучшие времена в "Арсенале". После еще одного слабого старта команда Микеля Артеты смогла собраться, а Пьер-Эмерик Обамеянг — забить свой долгожданный гол с игры в чужие ворота. Но, как и с "Бернли", окрыленный "Арсенал" сбил с толку одного из футболистов. Удаление Габриэля было сложно объяснимым и, по мнению Артеты, не могло иметь оправданий. "Арсенал" остался дома в меньшинстве во второй раз подряд.



Играя теперь с более атакующим соперником, "канониры" в меньшинстве устояли и даже могли вырвать победу. Учитывая обстоятельства и силу "Саутгемптона", такой исход ощущается шагом вперед.



"Ливерпуль" — единоличный лидер



"Тоттенхэм" не сумел повторить то, что удалось ему в недавней серии больших матчей. Команда Жозе Моуриньо не удержала "клин-шит" и не смогла набрать очков в игре с действующим чемпионом, хотя имела реальный шанс одержать главную победу в сезоне.



"Ливерпуль" приучил к лучшей игре в матчах с лучшими соперниками. Сейчас ждать потерь от команды Юргена Клоппа приходится больше в поединках с аутсайдерами, чем в прямых столкновениях с конкурентами. Доминирование мерсисайдцев в первом тайме позволило им сделать то, что не удалось тому же "Манчестер Сити" против "шпор", — забить первым. Организованной защите "Тоттенхэма" было сложнее, чем обычно, но гол Сон Хен Мина, пришедший из ниоткуда, вернул всех в начальную точку.



"Тоттенхэм", не атакуя, показал идеальную реализацию. "Тоттенхэм", решивший чаще угрожать воротам соперникам, упускал сумасшедшие шансы. Своим лучшим отрезком команда Моуриньо не воспользовалась. Больше менеджера гостей мог расстроить только тот факт, что "Тоттенхэм" пропустил решающий гол после стандарта на 90-й минуте. "Шпоры" свой шанс упустили, а "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата.



Правда, этот сезон не похож на тот, в котором многое определяется большими поединками. Пока все настроены терять очки регулярно.



"Вилла" и "Бернли" продолжают собирать "клин-шиты"



"Лидс" забил "Ньюкаслу" пять мячей, 25 раз пробив по воротам, но "Астон Вилла" создала еще больше в игре с соперником, умеющим обороняться лучше всех. Команда Дина Смита била по воротам "Бернли" 27 раз и почти со всех точек, но не смогла забить ни разу. "Бернли", вдохновленный возвращением пары Ми-Тарковски, сохранил третий "клин-шит" в пяти играх и покинул зону вылета.



Шон Дайч "клин-шитами" одержим, у "Астон Виллы" это происходит само по себе. Бирмингемцы оставили свои ворота "сухими" в шестой раз в чемпионате, сыграв только 11 матчей. "Вилла" принципиально улучшила свою игру в обороне, определив постоянную линию защиты. В четверг половина ее игроков (Конса, Кэш) отсутствовала, но атакующая скромность "Бернли" способствовала сохранению ворот нетронутыми. Правда, это не сильно утешает Дина Смита: его команда не могла сделать больше для победы.



"Вилла" впервые в сезоне сыграла вничью. Последней командой без них в чемпионате остается "Лестер".



"Шеффилд Юнайтед" не находит выхода



"Бернли" и "Фулхэм" потихоньку прибавляют, "Вест Бромвич" назначает Эллардайса, а у "Шеффилд Юнайтед" пока нет движения в нужную сторону. После матча с "Манчестер Юнайтед" команда Крис Уайлдера имеет всего одно набранное очко в 13 первых матчах. С такими темпами вопрос о выживании скоро перестанет быть актуальным, и на первый план выйдет тема возможного антирекорда в Премьер-Лиге.



Ничего нового игра с МЮ не предъявила. Шальной гол подарил надежду, но игра в обороне аутсайдеров оставляла желать лучшего — и "клинки" позволили разогнаться быстрой атаке соперника. После третьего пропущенного мяча, которого Рамсдейлу стоило бы избежать, проявился и психологический фактор. По инерции хозяева продолжали, но никто всерьез не верил в то, что отыграть два мяча с МЮ — реально. Шанс возник в концовке, вера вернулась на несколько минут, но "Шеффилд Юнайтед" снова остался ни с чем, от чего, возможно, Уайлдеру еще обиднее.



Подопечные Сульшера по-прежнему не теряют очков на выезде, устраивая перестрелки. Как ни странно это звучит, но по потерянным очкам "Юнайтед" сейчас идет на втором месте в турнирной таблице.



Иван Громиков специально для FAPL.ru