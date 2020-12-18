"Манчестер Юнайтед" одержал 10-ю победу на выезде подряд

"Манчестер Юнайтед" одержал свою 10-ю подряд выездную победу в Премьер-Лиге, одолев терпящий бедствие "Шеффилд Юнайтед" — 2:3.

В старте у "клинков" относительно предыдущего матча появились Джек Робинсон, Дэвид Макголдрик и Оливер Берк, заменив Фила Ягиелку, Билли Шарпа и Оли Макберни.



Ворота "красных дьяволов" было доверено защищать Дину Хендерсону. Он, Алекс Теллес, Неманья Матич и Антони Мартиаль вышли вместо Давида Де Хеа, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Фреда.



Матч на "Брамалл Лэйн" начался неожиданно. Уже на пятой минуте Хендерсон ошибся с пасом из своей вратарской, а атаковавший своего бывшего одноклубника Берк успел откинуть мяч Макголдрику, который просто расстрелял ворота — 1:0.



Гости выглядели растерянными, и их соперник этим едва не воспользовался на 16-й минуте, когда из-за аномальной разреженности в обороне МЮ Джон Флек был выведен на удар на линии штрафной — рядом со штангой!



"Дьяволы" впервые ответили только на 19-й минуте, когда Маркус Рэшфорд врывался в штрафную по левому краю, но его удар вышел неточным, вдобавок уже был зафиксирован офсайд.



А вот своим вторым шансом Рэшфорд воспользовался. На 26-й минуте Виктор Линделеф со своей половины поля сделал пас вперед на Маркуса, который первым касанием технично опустил мяч и вторым пробил с линии штрафной — 1:1.



Гости не оказывал особого давления и не имели больших моментов, помимо гола Рэшфорда, но это не помешало им выйти вперед на 33-й минуте. Поль Погба выполнил заброс на правый край штрафной, где Мартиаль протолкнул мяч мимо вышедшего навстречу голкипера, а затем успел ткнуть снаряд в ворота, пока его не накрыл защитник — 1:2.



На этом события первого тайма практически закончились. Было заметно, что не все в порядке у обеих команд.



Второй тайм тоже начался с быстрого гола. МЮ провел стремительную контратаку, которую ударом с линии штрафной завершил Рэшфорд — 1:3. Этот гол был бы невозможен без ляпа голкипера "Шеффилда" Аарона Рамсдейла, пропустившего мяч под собой.



Дальше шла довольно унылая игра в исполнении обеих команд, но под занавес матча "клинки" оживились и даже сократили разницу в счете до минимума. Макголдрик и Линделеф поборолись на втором этаже после подачи углового, и от головы Дэвида мяч срикошетил в ворота — 2:3.



Неведомо откуда взявшийся второй гол Макголдрика сделал концовку матча крайне напряженной для гостей. Хозяева один свой момент еще имели, но Хендерсон исправился за свой ляп в начале матча, отразив удар Лиса Муссе с лету.



"Шеффилд Юнайтед" получил настоящий подарок от своего бывшего голкипера Дина Хендерсона в начале матча, но к этому подарку не отнесся с должной бережливостью — МЮ очень легко забивал свои голы, без особых на то предпосылок. Концовка выдалась неожиданной, но сенсации все же не случилось.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче