"Манчестер Юнайтед" одержал 10-ю победу на выезде подряд
"Манчестер Юнайтед" одержал свою 10-ю подряд выездную победу в Премьер-Лиге, одолев терпящий бедствие "Шеффилд Юнайтед" — 2:3.
В старте у "клинков" относительно предыдущего матча появились Джек Робинсон, Дэвид Макголдрик и Оливер Берк, заменив Фила Ягиелку, Билли Шарпа и Оли Макберни.
Ворота "красных дьяволов" было доверено защищать Дину Хендерсону. Он, Алекс Теллес, Неманья Матич и Антони Мартиаль вышли вместо Давида Де Хеа, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Фреда.
Матч на "Брамалл Лэйн" начался неожиданно. Уже на пятой минуте Хендерсон ошибся с пасом из своей вратарской, а атаковавший своего бывшего одноклубника Берк успел откинуть мяч Макголдрику, который просто расстрелял ворота — 1:0.
Гости выглядели растерянными, и их соперник этим едва не воспользовался на 16-й минуте, когда из-за аномальной разреженности в обороне МЮ Джон Флек был выведен на удар на линии штрафной — рядом со штангой!
"Дьяволы" впервые ответили только на 19-й минуте, когда Маркус Рэшфорд врывался в штрафную по левому краю, но его удар вышел неточным, вдобавок уже был зафиксирован офсайд.
А вот своим вторым шансом Рэшфорд воспользовался. На 26-й минуте Виктор Линделеф со своей половины поля сделал пас вперед на Маркуса, который первым касанием технично опустил мяч и вторым пробил с линии штрафной — 1:1.
Гости не оказывал особого давления и не имели больших моментов, помимо гола Рэшфорда, но это не помешало им выйти вперед на 33-й минуте. Поль Погба выполнил заброс на правый край штрафной, где Мартиаль протолкнул мяч мимо вышедшего навстречу голкипера, а затем успел ткнуть снаряд в ворота, пока его не накрыл защитник — 1:2.
На этом события первого тайма практически закончились. Было заметно, что не все в порядке у обеих команд.
Второй тайм тоже начался с быстрого гола. МЮ провел стремительную контратаку, которую ударом с линии штрафной завершил Рэшфорд — 1:3. Этот гол был бы невозможен без ляпа голкипера "Шеффилда" Аарона Рамсдейла, пропустившего мяч под собой.
Дальше шла довольно унылая игра в исполнении обеих команд, но под занавес матча "клинки" оживились и даже сократили разницу в счете до минимума. Макголдрик и Линделеф поборолись на втором этаже после подачи углового, и от головы Дэвида мяч срикошетил в ворота — 2:3.
Неведомо откуда взявшийся второй гол Макголдрика сделал концовку матча крайне напряженной для гостей. Хозяева один свой момент еще имели, но Хендерсон исправился за свой ляп в начале матча, отразив удар Лиса Муссе с лету.
"Шеффилд Юнайтед" получил настоящий подарок от своего бывшего голкипера Дина Хендерсона в начале матча, но к этому подарку не отнесся с должной бережливостью — МЮ очень легко забивал свои голы, без особых на то предпосылок. Концовка выдалась неожиданной, но сенсации все же не случилось.
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
18.12.2020 01:00
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Последние комментарии:
Красиво заткнул Оле рты всех его хейтеров и вернул доверие болельщиков и руководство. Теперь по традиции начнет проигрывать всем подряд, удачи ему в этом. #Олеживи !
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Дурацкие мячи пустили от такой безпонтовой команды как ШЮ, глупые ошибки. Не нравится мне как нервозно действует оборона при угловых. Также при угловых у ворот соперника - мало эффективности, нет голов и опасных моментов. Рослые игроки не забивают головой, очень слабо в этом компоненте.
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Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц может вернуться в «Байер», так как руководство «синих» недовольно игрой немецкого полузащитника.
Клуб больше не хочет повторять ошибок, которые они допустили с Кепой Аррисабалагой, и поэтому в «Челси» рассчитывают отправиться Хаверца назад в «Байер», где его приведут в форме и он сможет вернуться в Лондон уже в следующем сезоне.
Игра немецкого полузащитника не поддается критики, футболист крайне неудачно выступает за клуб и вызывает раздражение у партнеров по команде, так как футболист очень часто ошибается и отказывается идти в контракт с соперником, тем самым обходит борьбу стороной.
Несмотря на то, что Фрэнк Лэмпард продолжает доверять футболисту, клуб не намерен дожидаться, когда игрок значительно подешевеет в трансферной стоимости и сломается психологически, именно поэтому сейчас решается вопрос с арендой футболиста в «Байер» до конца сезона.
Эхехехе..хехе...эх
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KOROLI!!!
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Ну тут без вариантов было изначально. Но всё же игра больше напоминает стадо баранов гонящих мяч, по крайней мере в защите и центре поля.
PS Представляю, как пенсы держали кулачки в конце матча)))
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А пенсостан все ниже и ниже
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Опять два деграданта привезли гол. Понятно, что там вообще не должно было быть корнера, но сути дела не меняет. Без вменяемой обороны не один большой клуб не добивался серьезных успехов.
Очередной матч без содержания, выигранный на отскоке и индивидуальных скиллах отдельных игроков, было легче выделить тех, кто не играл, как дeрьмo. Сульшер - физрук, но на таких вот конвульсиях он и держит кресло уже 2 года.
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Хорошие результаты, как для команды, которая не в силах одолеть групповой этап ЛЧ
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Лучший матч Шеффилда в сезоне. Легкие три очка были, но Уайлдер просрал все полимеры.
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Пенсов с победой
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Опять залупенсов обоссали, ну что ты будешь делать..)
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Епать рофл будет, если Олег прервёт беспроигрышную серию Ливерпуля на Энфилде, ахаха
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2 место наше. Скоро и лузерку обоссым -.-
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Верим Ольге!
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