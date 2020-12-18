Сын Уэйна Руни заключил контракт с "Юнайтед"

11-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, официально присоединился к "Манчестер Юнайтед".

Будучи мальчишкой, старший из четырех сыновей Уэйна успел позаниматься в академиях "Юнайтед" и "Сити", а также вместе с отцом уезжал в США, где Руни-старший выступал за "Ди Си Юнайтед".



По возвращении в Англию перед Каем встал вопрос с выбором клуба, где он будет пытаться строить свою профессиональную карьеру, и мальчик — естественно, не без вмешательства отца — выбрал "красных дьяволов".



"День гордости. Кай подписывает контракт с "Манчестер Юнайтед". Продолжай упорно работать, сын", – написал Уэйн в социальных сетях.



Руни-старший, который ныне исполняет обязанности главного тренера "Дерби", является лучшим бомбардиром "Юнайтед" всех времен, забив 253 гола в 559 матчах за клуб с "Олд Траффорд".



Вместе с "дьяволами" Уэйн выиграл пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги, Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу Чемпионов — словом, у Кая будет прекрасный пример для подражания.