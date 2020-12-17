Юрген Клопп признан Тренером Года по версии ФИФА
Юрген Клопп из "Ливерпуля" был признан лучшим тренером в мире в 2020 году по версии ФИФА.
Клопп берет эту награду второй раз подряд, на сей раз опередив попавших вместе с ним в финальный шорт-лист Марсело Бьелсу из "Лидса" и Ханси Флика из "Баварии".
И если в прошлом году Юргену удалось выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, то ранее в этом году он отпраздновал победу в Премьер-Лиге. То был первый для мерсисайдского клуба титул за последние 30 лет.
"Я должен поблагодарить парней. Это нечто очень особенное, что сделали парни в последние годы", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Кроме того, в рамках ежегодной церемонии нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину была присуждена награда имени Ференца Пушкаша за лучший гол. ФИФА оценила роскошный слаломный проход южнокорейца в матче против "Бернли" в декабре 2019.
Игроком Года стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Наконец, был объявлен состав символической сборной 2020 года, куда вошли представляющие "Ливерпуль" Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Виргил Ван Дейк и Тиаго Алькантара, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".
17.12.2020 23:00
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Топари во всем получается
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Справедливо все, кроме Месси и Рона в символической сборной
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Главное ротация, она побеждает везде и всегда.
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Флик с треблом "ну да, ну да, пошел я нахер"
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Лучшим кипером стал Нойер, но в команду года не попал. Это что за ебанизм? Или отдали бы Аллисону этот трофей.
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Как же я рад..Заслуженно...
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Deserved
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Хейтеры, вопросы? Лучший тренер мира в лучшем клубе мира! YNWA!
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Клопп он такой ТОП
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Клопп, Алиссон, ВВД, Арнольд, Тьяго
Нереальные топари!
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Великий. Лучший после САФа в АПЛ.
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