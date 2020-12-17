Юрген Клопп признан Тренером Года по версии ФИФА

Юрген Клопп из "Ливерпуля" был признан лучшим тренером в мире в 2020 году по версии ФИФА.

Клопп берет эту награду второй раз подряд, на сей раз опередив попавших вместе с ним в финальный шорт-лист Марсело Бьелсу из "Лидса" и Ханси Флика из "Баварии".



И если в прошлом году Юргену удалось выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, то ранее в этом году он отпраздновал победу в Премьер-Лиге. То был первый для мерсисайдского клуба титул за последние 30 лет.



"Я должен поблагодарить парней. Это нечто очень особенное, что сделали парни в последние годы", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Кроме того, в рамках ежегодной церемонии нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину была присуждена награда имени Ференца Пушкаша за лучший гол. ФИФА оценила роскошный слаломный проход южнокорейца в матче против "Бернли" в декабре 2019.



Игроком Года стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.



Наконец, был объявлен состав символической сборной 2020 года, куда вошли представляющие "Ливерпуль" Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Виргил Ван Дейк и Тиаго Алькантара, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".



