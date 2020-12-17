Юрген Клопп признан Тренером Года по версии ФИФА

Юрген Клопп Юрген Клопп из "Ливерпуля" был признан лучшим тренером в мире в 2020 году по версии ФИФА.

Клопп берет эту награду второй раз подряд, на сей раз опередив попавших вместе с ним в финальный шорт-лист Марсело Бьелсу из "Лидса" и Ханси Флика из "Баварии".

И если в прошлом году Юргену удалось выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, то ранее в этом году он отпраздновал победу в Премьер-Лиге. То был первый для мерсисайдского клуба титул за последние 30 лет.

"Я должен поблагодарить парней. Это нечто очень особенное, что сделали парни в последние годы", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Кроме того, в рамках ежегодной церемонии нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину была присуждена награда имени Ференца Пушкаша за лучший гол. ФИФА оценила роскошный слаломный проход южнокорейца в матче против "Бернли" в декабре 2019.

Игроком Года стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Наконец, был объявлен состав символической сборной 2020 года, куда вошли представляющие "Ливерпуль" Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Виргил Ван Дейк и Тиаго Алькантара, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".

Символическая сборная 2020 года по версии ФИФА


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 18.12.2020 00:06 # bangladesh
    Топари во всем получается

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  2. ian 18.12.2020 00:00 # ian
    Справедливо все, кроме Месси и Рона в символической сборной

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  3. abracadabra55 17.12.2020 23:56 # abracadabra55
    Главное ротация, она побеждает везде и всегда.

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  4. red-devil-4ever 17.12.2020 23:27 # red-devil-4ever
    Флик с треблом "ну да, ну да, пошел я нахер"

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  5. megamind13 17.12.2020 23:20 # megamind13
    Лучшим кипером стал Нойер, но в команду года не попал. Это что за ебанизм? Или отдали бы Аллисону этот трофей.

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  6. pamirbarkhorog 17.12.2020 23:18 # pamirbarkhorog
    Как же я рад..Заслуженно...

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  7. largo-winch 17.12.2020 23:05 # largo-winch
    Deserved

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  8. frisby 17.12.2020 23:04 # frisby
    Хейтеры, вопросы? Лучший тренер мира в лучшем клубе мира! YNWA!

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  9. yungard 17.12.2020 23:03 # yungard
    Клопп он такой ТОП

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  10. kos9k 17.12.2020 23:02 # kos9k
    Клопп, Алиссон, ВВД, Арнольд, Тьяго

    Нереальные топари!

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  11. felix-the-cat 17.12.2020 23:01 # felix-the-cat
    Великий. Лучший после САФа в АПЛ.

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