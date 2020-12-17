Эллардайс объяснил, почему согласился возглавить "Вест Бромвич"

Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс объяснил, почему согласился стать главным тренером "Вест Бромвичу".

Напомним, на следующий день после 1:1 с "Манчестер Сити" руководство "Вест Бромвича" указало Славену Биличу на дверь.

Место Билича занял Большой Сэм, имеющий колоссальный опыт по спасению клубов от вылета, и на "Хоторнс" он надеется повторить свой трюк.

"Надеюсь, я смогу повлиять на "Вест Бромвич" таким же образом, как я повлиял на многие другие клубы, включая "Сандерленд", "Блэкберн", даже "Эвертон" и "Кристал Пэлас". На это рассчитывают люди, нанявшие меня, и именно таким тренером меня знают".

"Вест Бромвич" великолепно выступил в прошлом сезоне и вышел в Премьер-Лигу, но здесь у них просто не получается побеждать. Мой мотив состоит в том, чтобы попытаться подправить небольшие детали которые помогут им добиваться побед".

"Славен — отличный парень, мы с ним знакомы, но когда руководство приняло свое решение и позвало меня, я согласился, чтобы попытаться помочь "Вест Бромвичу" остаться в Премьер-Лиге на будущий сезон", — сообщил Эллардайс talkSPORT.


Метки Вест Бромвич, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 22:00

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  1. chelsea88 17.12.2020 22:10 # chelsea88
    Потому что никто другой не предложил старому шарлатану работу.

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