Три клуба Премьер-Лиги хотят Сансона

Три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Марселя" Моргана Сансона во время зимнего трансферного окна.

Сансон едва не покинул "Марсель" еще летом, однако в преддверии января продажа Моргана выглядит еще вероятнее в свет выбывания французского клуба из Лиги Чемпионов, сообщает Sky Sports.



Ожидается, что "Марсель" не будет стоять на пути у 26-летнего игрока сборной Франции, но попросит в качестве компенсации минимум 25 миллионов евро (22.5 млн. фунтов).



Имена трех клубов Премьер-Лиги, которые хотят заполучить Сансона в следующем месяце, не называются, однако известно, что в 2019 году Морганом интересовался "Тоттенхэм" — до покупки Танги Ндомбеле у "Лиона".



