Моуриньо объяснил, почему был недоволен Клоппом

Джовани Ло Чельсо и Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, в чем заключаются его претензии насчет поведения Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Напомним, после поражения 2:1 на "Энфилде" Моуриньо пожаловался, что он бы точно схлопотал удаление, если бы вел себя у бровки так ж буйно, как Клопп.

Моуриньо чувствовал, что Клопп со своими помощниками поджидал любого неосторожного действия со стороны Джовани Ло Чельсо, чтобы потребовать красную карточку для аргентинца, получившего свой первый "горчичник" на 48-й минуте.

"В перерыве мы слегка перестроились, чтобы попытаться улучшить свою игру, и нам это удалось. Тактические изменения были призваны помочь Джио Ло Чельсо находить больше пространства справа, чтобы лучше держать мяч и контратаковать, и у нас сразу же стало это получаться".

"Но после его желтой карточки и поведения у бровки этих парней, оказывавших невероятное давление на арбитров, я опасался, что он может получить вторую желтую карточку".

"Джио как раз играл перед их скамейкой, в очень опасной зоне. Поэтому я опасался второй желтой и был вынужден его заменить", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ло Чельсо, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 20:00

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  1. sayanara 17.12.2020 20:56 # sayanara
    Да про таракана давно все известно, любитель поныть в любой ситуации. Просто лузерпуки еще хуже скатились, своим нытьем и поведением своих болел-ибланов. Это просто самые отвратительные твари, которых здесь можно только встретить.

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  2. serg110kv 17.12.2020 20:49 # serg110kv
    Никак пердак потушить не может)))

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  3. superperez101 17.12.2020 20:32 # superperez101
    блет
    очень хочу чтоб маур еще пару матчей подряд теперь всосал
    точно также, на последних минутах
    а еще лучше чтоб это было с какой-нибудь придуманной пенки минуте на 90

    чтоб у него вообще бобину оторвало

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  4. mrjingles 17.12.2020 20:26 # mrjingles
    ООО "Моуриньо"
    Особенный
    Обоссанный
    Обиженный

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  5. scouser2005 17.12.2020 20:21 # scouser2005
    Ладно, долбаный португал, все уже знают, что ты особенно обосранный..
    Не стоит извиняться. Всем уже пох. Может жвачку тебе надо как срасексу?

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  6. tigerpool 17.12.2020 20:16 # tigerpool
    У сринил походу пмс. Мало того, что несёт фигню, так еще обижается на Топа, за то что его не удалили

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  7. sausage 17.12.2020 20:06 # sausage
    Маур любит раскрывать всякие мелкие детали работы на бровке.

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  8. geniusss 17.12.2020 20:01 # geniusss
    На немецкое насекомое всей апл ссут

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