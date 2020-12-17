Моуриньо объяснил, почему был недоволен Клоппом

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, в чем заключаются его претензии насчет поведения Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Напомним, после поражения 2:1 на "Энфилде" Моуриньо пожаловался, что он бы точно схлопотал удаление, если бы вел себя у бровки так ж буйно, как Клопп.



Моуриньо чувствовал, что Клопп со своими помощниками поджидал любого неосторожного действия со стороны Джовани Ло Чельсо, чтобы потребовать красную карточку для аргентинца, получившего свой первый "горчичник" на 48-й минуте.



"В перерыве мы слегка перестроились, чтобы попытаться улучшить свою игру, и нам это удалось. Тактические изменения были призваны помочь Джио Ло Чельсо находить больше пространства справа, чтобы лучше держать мяч и контратаковать, и у нас сразу же стало это получаться".



"Но после его желтой карточки и поведения у бровки этих парней, оказывавших невероятное давление на арбитров, я опасался, что он может получить вторую желтую карточку".



"Джио как раз играл перед их скамейкой, в очень опасной зоне. Поэтому я опасался второй желтой и был вынужден его заменить", — цитирует Моуриньо Evening Standard.