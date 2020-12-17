Моуриньо объяснил, почему был недоволен Клоппом
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, в чем заключаются его претензии насчет поведения Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
Напомним, после поражения 2:1 на "Энфилде" Моуриньо пожаловался, что он бы точно схлопотал удаление, если бы вел себя у бровки так ж буйно, как Клопп.
Моуриньо чувствовал, что Клопп со своими помощниками поджидал любого неосторожного действия со стороны Джовани Ло Чельсо, чтобы потребовать красную карточку для аргентинца, получившего свой первый "горчичник" на 48-й минуте.
"В перерыве мы слегка перестроились, чтобы попытаться улучшить свою игру, и нам это удалось. Тактические изменения были призваны помочь Джио Ло Чельсо находить больше пространства справа, чтобы лучше держать мяч и контратаковать, и у нас сразу же стало это получаться".
"Но после его желтой карточки и поведения у бровки этих парней, оказывавших невероятное давление на арбитров, я опасался, что он может получить вторую желтую карточку".
"Джио как раз играл перед их скамейкой, в очень опасной зоне. Поэтому я опасался второй желтой и был вынужден его заменить", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
17.12.2020 20:00
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Да про таракана давно все известно, любитель поныть в любой ситуации. Просто лузерпуки еще хуже скатились, своим нытьем и поведением своих болел-ибланов. Это просто самые отвратительные твари, которых здесь можно только встретить.
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Никак пердак потушить не может)))
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блет
очень хочу чтоб маур еще пару матчей подряд теперь всосал
точно также, на последних минутах
а еще лучше чтоб это было с какой-нибудь придуманной пенки минуте на 90
чтоб у него вообще бобину оторвало
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ООО "Моуриньо"
Особенный
Обоссанный
Обиженный
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Ладно, долбаный португал, все уже знают, что ты особенно обосранный..
Не стоит извиняться. Всем уже пох. Может жвачку тебе надо как срасексу?
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У сринил походу пмс. Мало того, что несёт фигню, так еще обижается на Топа, за то что его не удалили
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Маур любит раскрывать всякие мелкие детали работы на бровке.
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На немецкое насекомое всей апл ссут
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