"Арсенал" упустил Собослаи

Доминик Собослаи "Арсенал" проиграл борьбу за полузащитника Доминика Собослаи, чей переход из "Ред Булл" в "РБ Лейпциг" сегодня был подтвержден официально.

Собослаи связывали с переходом в "Арсенал" на протяжении нескольких месяцев, а на днях технический директор "канониров" Эду сделал сильный намек на возможный трансфер Доминика, назвав покупку креативного полузащитника приоритетом своего клуба на январь.

Однако 20-летний игрок сборной Венгрии, которого также сватали в "Тоттенхэм", отверг интерес из Премьер-Лиги и решил перебраться из Зальцбурга в Лейпциг".

Собослаи заключил с "РБ Лейпциг" контракт на четыре с половиной года и присоединится к обидчику "Манчестер Юнайтед" по Лиге Чемпионов с наступлением января.

Трансфер Доминика, забившего восемь голов и отдавшего 10 результативных передач в 20 матчах этого сезона за "Ред Булл", оценивается в 18 миллионов фунтов плюс бонусы.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Ред Булл, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 17.12.2020 19:16 # shakur
    Его ещё Венгер хотел купить

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  2. iceteam 17.12.2020 19:06 # iceteam
    Ну а зачем ему барахтаться в конце таблицы, пошёл в прогрессирующий клуб, красава

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