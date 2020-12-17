"Арсенал" упустил Собослаи

"Арсенал" проиграл борьбу за полузащитника Доминика Собослаи, чей переход из "Ред Булл" в "РБ Лейпциг" сегодня был подтвержден официально.

Собослаи связывали с переходом в "Арсенал" на протяжении нескольких месяцев, а на днях технический директор "канониров" Эду сделал сильный намек на возможный трансфер Доминика, назвав покупку креативного полузащитника приоритетом своего клуба на январь.



Однако 20-летний игрок сборной Венгрии, которого также сватали в "Тоттенхэм", отверг интерес из Премьер-Лиги и решил перебраться из Зальцбурга в Лейпциг".



Собослаи заключил с "РБ Лейпциг" контракт на четыре с половиной года и присоединится к обидчику "Манчестер Юнайтед" по Лиге Чемпионов с наступлением января.



Трансфер Доминика, забившего восемь голов и отдавшего 10 результативных передач в 20 матчах этого сезона за "Ред Булл", оценивается в 18 миллионов фунтов плюс бонусы.